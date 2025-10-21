Prima ședință a coaliției după decizia CCR: Se va discuta mandatul lui Bolojan și încă un subiect politic major

Liderii coaliției se vor întâlni marți în prima ședință de după decizia CCR de a declara neconstituțională legea privind reforma pensiilor magistraților pe care și-a asumat răspunderea Guvernul în Parlament, la întâlnire urmând să fie discutate subiecte precum mandatul premierului Ilie Bolojan sau subiectul alegerilor pentru primăria Bucureștiului.

Luni, după anunțul privind respingerea de către Curtea Constituțională a reformei pensiilor, mai multe voci politice, inclusiv cea a liderului PSD, Sorin Grindeanu, au spus că premierul nu ar trebui să plece.

A fost analizată și varianta demisiei lui Bolojan

Potrivit unor surse Digi24, scenariul plecării lui Ilie Bolojan a fost analizat, iar variantele luate în calcul pentru interimat ar fi Cătălin Predoiu, ministrul de Interne — care a mai deținut interimatul și în trecut — și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Discuția a apărut în contextul în care pe 2 septembrie, la o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului în Parlament pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns Bolojan.

Ulterior, într-o conferință de presă din 24 septembrie, Ilie Bolojan a spus că intenționează să rămână în funcția de premier indiferent de deciziile CCR privind aceste legi.

Doar AUR îi cere premierului să plece

Luni, întrebat dacă se impune demisia lui Ilie Bolojan, Grindeanu a răspuns: „Spre deosebire de alți colegi din coaliție, eu am spus de la bun început că nu trebuie să-și dea demisia, indiferent de verdictul pe acest pachet”.

Președintele PSD a spus că în ședința coaliției va propune formarea unui grup de lucru care să se ocupe de reformularea legii pentru reforma pensiilor magistraților.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a afirmat că Bolojan nu ar trebui să plece de la conducerea guvernului în urma deciziei CCR.

„După decizia CCR nu am vorbit cu Bolojan dar avem un dialog constant. Nicidecum, am spus asta de mai multe ori, dreptul e o știință respectabilă numai că interpretările tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații din viața reală, textul e interpretabil și atunci se întâmplă ca unii să interpreteze așa, alții invers, Guvernul să interpreteze că legea poate fi dată fără aviz. Nu e o chestiune așa de importantă cât Guvernul să-și dea demisia”, a spus șeful statului.

„Nu are niciun motiv să își dea demisia”, a afirmat și președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean. „Ce a ținut de premier și de Guvern a făcut. A venit cu această propunere de reforma în zona pensiilor de serviciu, în justiție acum”, a precizat președintele Senatului.

În schimb, liderul AUR, George Simion, i-a cerut premierului să plece. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a spus că premierul Bolojan nu ar trebui să plece de la Guvern, iar liderul USR, Dominic Fritz a declarat că Guvernul Bolojan nu va renunța la „desființarea acestor privilegii” și că „pensiile speciale sunt testul de curaj și rezistență al Guvernului”.

Guvernul ar trebui să reia procedura pentru proiectul privind pensiile magistraților, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor, care afirmă că ar organiza un referendum pe tema vârstei de pensionare.

PSD și USR au vehiculat două date diferite pentru alegerile din București

În ce privește subiectul alegerilor locale din București, Grindeanu a declarat luni că este de acord cu organizarea alegerilor locale, dacă toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. El a spus şi că are o dată pe care pot să o propună astăzi, în coaliţie – 30 noiembrie, ca să se facă mai repede alegerile.

”Sunt de acord, am văzut declaraţiile şi ale premierului şi ale lui Dominic Fritz legate de faptul că toată lumea e de acord să existe candidaturi separate. Eu am şi o dată pe care pot să o propun 30 noiembrie, ca să facem mai repede. Nu era mai bine să facem repede? Hai să facem în 30”, a spus liderul PSD, la Parlament, despre anunţul premierului privind organizarea alegerilor locale la finalul acestui an.

”Propunerea mea e 30 noiembrie pe care o voi înainta în coaliţie, mâine, după care vom intra într-o procedură internă. Azi am avut discuţii atât cu preşedinta PSD Bucureşti, Gabi Firea, cât şi cu Daniel Băluţă. Sunt doi oameni care pleacă cu şanse reale. Vom decide, împreună cu Organizaţia Bucureşti, care este strategia şi care este cel mai bun candidat, urmare a unor măsurători, evident”, a mai spus Grindeanu.

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie a declarat luni că probabil că săptămâna asta vom avea această dată a alegerilor la Capitală care a început să fie discutată, şi anume 7 decembrie, după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat că alegerile trebuie să fie organizate anul acesta, cât mai repede.

Despre scenariul unei alianţe PNL-USR, Ştefan Pălărie a spus: ”Eu personal sunt în favoarea ideii unei alianţe de dreapta”.