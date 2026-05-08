Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Au promis reformă. Au livrat recesiune!”

Președintele PSD Sorin Grindeanu afirmă, într-o postare pe Facebook, că trimestrul I din 2026 ar putea deveni al treilea trimestru consecutiv de scădere economică, perioadă care s-a scurs cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru.

„Câteva zile ne mai despart de anunțul crucial pe care Statistica urmează să îl facă despre evoluția Produsului Intern Brut. În cazul unei noi scăderi a PIB, nu o să mai vorbim de „recesiune tehnică”, ci de criză economică! Trei trimestre care s-au consumat sub mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta este adevărul crud și dur despre „prim-ministrul reformelor”, despre „austeritatea care vindecă”, despre povestea vândută României timp de aproape un an”, a scris liderul social-democraților.

El susține că anunțul INS va confirma un al treilea trimestru consecutiv de scădere a economiei, în condițiile în care marile bănci revizuisc în jos perspectivele de creștere.

„83.000 de firme radiate în 2025. 47.000 dizolvate doar în primele 10 luni — cu 32% mai multe decât în 2024 (…) În primele 3 luni din 2026, alte 1.900 de firme au intrat în insolvență (+14%) și 5.500 și-au suspendat activitatea”, continuă Grindeanu.

El invocă și creșterea șomajului care a ajuns la 6,3%, echivalentul a 500.000 de români care nu au loc de muncă.

„Aceasta este adevărata „moștenire Bolojan”. Nu o spun politicienii. Nu o spune PSD. O spun INS, ONRC, BNR, FMI și toate băncile mari care își revizuiesc prognozele în jos, lună de lună. Au promis reformă. Au livrat recesiune!”, a conchis Grindeanu.

Pe 13 februarie, când s-a confirmat că România a intrat în recesiune tehnică după două trimestre consecutive de contracție economică, premierul Ilie Bolojan spunea că recesiunea este un cost „anticipat și inevitabil” al tranziției pe care a început-o, pentru că vechiul „model economic ne-a pus cu spatele la zid”.

Ilie Bolojan susținea că de când a preluat funcția de premier „am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”.

El spune că recesiunea tehnică „face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe”.