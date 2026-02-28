Sorin Grindeanu, un nou atac la Bolojan: „Nu avem o obligație față de un premier vremelnic, care se victimizează”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie şi doar dacă această guvernare produce rezultate pentru cetăţeni. El a mai precizat că social-democraţii nu au o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care se victimizează şi care cere încredere oarbă. Grindeanu a menţionat în acest context că PSD va face o analiză a guvernării, care va începe cu activitatea propriilor miniştri, informează News.ro.

Sorin Grindeanu a explicat, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România, de ce afirmaţia sa potrivit căreia PSD face o analiză a participării la guvernare nu este un gest de revoltă, ci unul de responsabilitate.

„Această întâlnire are loc într-un context politic în care o declaraţie, spun eu, cel puţin de bun simţ, a generat reacţii disproporţionate. Eu am spus un lucru firesc în urmă cu trei sau patru zile, că Partidul Social Democrat va face o analiză serioasă, responsabilă şi fără menajamente a participării sale la guvernare. Aceasta nu e un gest de revoltă şi nici nu vreau să fie interpretat acest lucru în acest mod. Acesta este un gest de responsabilitate faţă de actul de guvernare”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Un partid serios nu rămâne la guvernare din inerție”

El a precizat că un partid ar trebui să rămână la guvernare doar dacă prezența sa produce rezultate, iar acest lucru trebuie evaluat în interiorul PSD.

„Niciun partid serios nu rămâne la guvernare din inerţie. Rămâne la guvernare doar dacă guvernarea produce rezultate pentru cetăţeni. După mai bine de şase luni de la intrarea noastră la guvernare, în curând vor fi nouă luni este nu doar legitim, ci eu consider că este obligatoriu să evaluăm ce a mers bine şi ce a mers prost în această guvernare în cele nouă luni”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu susține că social-democrații nu au vreo responsabilitatea față de primul-ministru Ilie Bolojan, ci față de românii care i-au ales.

„Pentru că nu vorbim de guvernarea unui singur om, vorbim de guvernarea României. Nu avem o obligaţie faţă de un premier vremelnic, care vedem că se victimizează şi cere până la urmă încredere oarbă. Noi nu funcţionăm aşa. Am mai spus lucrul acesta şi în noiembrie la Congres. Noi funcţionăm pe responsabilitate. Iar responsabilitatea noastră este faţă de români”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a spus că analiza guvernării va începe cu activitatea miniștrilor social-democrați.

Consultare internă cu privire la Bolojan și USR

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.

„Perioada de evaluare” privind rămânerea la guvernare urma să se finalizeze „odată cu bugetul”, a spus liderul PSD, miercuri, la G4Media, adăugând însă că intenționează să le propună colegilor din partid extinderea consultării, pentru a stabili inclusiv dacă social-democrații vor să rămână la guvernare, dar fără USR sau cu un alt premier.

„O întrebare «Da/Nu», evident, având în vedere toate aceste aspecte, care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noștri locali, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD-PNL-UDMR-USR, sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El consideră că „protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”.