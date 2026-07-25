Sorin Pâslaru, ZF: Preluarea Biofarm de către polonezi la de patru ori cifra de afaceri şi de 12 ori profitul net este o tranzacţie la care antreprenorii locali ar trebui să fie foarte atenţi

„Probabil că există deja un «premium» românesc în evaluările de M&A, având în vedere ce poftă de achiziţii au polonezii pe piaţa locală”, scrie Sorin Pâslaru, redactorul-șef al Ziarului Financiar.

Preluarea Biofarm, una dintre cele mai cunoscute companii româneşti producătoare de medicamente, de către gigantul polonez de profil Polpharma ar trebui să atragă atenția industriașilor locali din două motive.

În primul rând, antreprenorii români sunt vizați direct de ofensiva poloneză, care este dispusă să cumpere active aproape la orice preț. În al doilea rând, tranzacția demonstrează că afacerile locale valorează mult mai mult decât estimează proprietarii lor actuali, explică Sorin Pâslaru redactor-șef al Ziarului Financiar, în editorialul său.

Valoarea unei afaceri reflectă producția ei viitoare, iar acești multipli record demonstrează curajul și optimismul companiilor poloneze față de potențialul pieței românești. De fapt, spune jurnalistul ziarului de business, „Polonia este cu 10-15 ani înaintea României”, piața poloneză fiind un indicator clar pentru viitorul pieței locale în retail, logistică, turism sau sănătate privată.

Pâslaru scrie că Polonia a intrat în top 20 economii mondiale, cu un PIB de 1.000 de miliarde de euro și o bursă de 10-15 ori mai lichidă decât cea românească. El spune că forța investițională a Varșoviei provine din 30 de ani de creștere continuă, menținută inclusiv în criza din 2008-2009 prin reduceri masive de taxe.

Ulterior, Polonia și-a asigurat o creștere medie de 3% pe an prin investiții masive în infrastructură și energie, programe intense de atragere a capitalului străin și sprijinirea companiilor locale, alături de o modernizare profundă a educației de business, scrie jurnalistul.

Despre modelul economic polonez, Pâslaru scrie că acesta se bazează pe concepte americane de management adoptate încă din anii ’70 și pe „terapia de șoc” a lui Leszek Balcerowicz. Succesul Poloniei a fost accelerat de absorbția excelentă a fondurilor europene, dar și de un parteneriat strategic cu SUA, care a adus ștergerea a jumătate din datoria externă în 1990.

„Ofensiva Poloniei în România a început prin investiţii străine directe, precum Maspex, în sucuri de fructe şi ape minerale, iar în ultimii ani a accelerat până la un ritm de aproape 3-4 tranzacţii pe an. În ultimii ani au fost preluate companii din turism, distribuţie, industrie, vinuri şi iată, acum, farma”, explică el.

Preluarea Biofarm cu aproape 260 de milioane de euro este o adevărată lovitură financiară pentru vânzători, însă Pâslaru avertizează că, pe termen lung, tranzacția nu reprezintă un câștig pentru capitalul autohton dintr-o industrie strategică.

„România are un deficit de 6-7 miliarde de euro pe piaţa farma. Importă de 8 miliarde de euro pe an medicamente cu prescripţie şi consumer-healthcare – adică medicamente fără prescripţie (OTC) şi suplimente alimentare – şi produce de doar 1 miliard de euro pe an”.

Cu tot acest deficit, scrie el, expertiză istorică există, capacităţile locale au fost modernizate şi vectorii din această piaţă, precum Zentiva, Antibiotice și Terapia, „pot constitui bazele unei rampe de lansare pentru una dintre industriile cu cea mai mare valoare adăugată la nivel mondial”.

Pâslaru avertizează că protejarea capitalului autohton în această industrie este esențială dacă România vrea să conteze pe viitor ca un jucător relevant, nu doar ca un furnizor de forță de muncă.

Polpharma, cel mai mare producător polonez de medicamente cu afaceri de 1,3 miliarde de euro, a preluat integral compania Biofarm pentru aproape 260 de milioane de euro. Achiziția vizează o entitate locală ce a înregistrat afaceri de 60 de milioane de euro și un profit de 20 de milioane de euro în 2025, potrivit jurnalistului.

El citează responsabilul pe Europa de Sud-Est al polonezilor, care au opt fabrici în Polonia şi una în Kazahstan, cu o declarație făcută recent la București: „Vrem să fim în top rapid şi ne uităm chiar la locul 1”.

În opinia lui Pâslaru, „preţul dat pe Biofarm este un indicator pentru alţi antreprenori români din alte industrii cât de atractivă este considerată economia României în următorii 10-20 de ani”.

„Polpharma a venit aici atât pentru piaţă de desfacere, a doua cea mai mare piaţă pentru medicamente din Europa de Est, după Polonia, cât şi pentru capacităţile de producţie locale şi forţa de muncă. Toate pariurile poloneze – din turism, industrie, vinuri (Purcari) sau farma – arată valoarea reală a businessurilor locale”, scrie el.

Jurnalistul notează că firmele românești nu au intrat încă în atenția marilor jucători globali din Franța, Marea Britanie sau SUA, deoarece aceștia caută tichete de 500 de milioane până la 1 miliard de euro pentru a le atrage interesul. „Atunci s-ar putea să fie surprize şi multiplii să fie chiar mai mari decât cei plătiţi de polonezi”.

„Până să ajungă marele capital internaţional, este clar că Polonia are cap compas România şi în afară de business există şi calcule politice şi geostrategice în spatele acestor tranzacţii”, mai scrie redactorul-șef al Ziarului Financiar.

Pâslaru estimează că vom vedea în curând capital polonez mult mai implicat și în sistemul financiar românesc. PKO Bank, cea mai mare bancă din Polonia, este deja prezentă local pe segmentul corporate de doi ani și, chiar dacă alte inițiative poloneze (Alior Bank sau Idea Bank) nu și-au găsit „fit”-ul, piața bancară și cea de asigurări ar putea aduce surprize în anii următori, scrie el.

„Până una-alta, ideea este că cine vrea să vândă poate să vândă sus. Probabil că există deja un «premium» românesc în evaluările de M&A, având în vedere ce poftă de achiziţii au polonezii pe piaţa locală“, conchide jurnalistul.