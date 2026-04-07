Soția lui Răzvan Lucescu povestește un episod dureros de la spital: „Am ajuns să ne ascundem sub scaune. Îi mulțumesc din inimă”

Ana-Maria Lucescu, traducătoare și soția fiului legendarului selecționer al Naționalei, Mircea Lucescu, aflat în stare critică la Spitalul Universitar de Urgență, a distribuit pe pagina ei de Facebook un articol publicat în HotNews de jurnalista Ioana Mihalcea de la GOLAZO: ziarista a scris că „aș vrea să cunosc și eu un membru al publicului care vrea să vadă imaginile filmate de televiziuni cu familia Lucescu la spital. Care e serviciul public?”.

„Am ajuns o societate care se hrănește cu durere”, a scris jurnalista Ioana Mihalcea în GOLAZO, site-ul de sport al HotNews. A fost articolul cu care HotNews a deschis site-ul în ziua de luni.

Evenimentele se petrecuseră în miez de noapte, duminică spre luni, când Răzvan Lucescu a venit de urgență din Grecia, unde antrenează, ca să-și vadă tatăl în spital. Mircea Lucescu se află în stare critică la ATI după probleme cu inima, pe fondul unei suferințe cronice grave, potrivit comunicatelor Spitalului Universitar de Urgență din București. Pacientul este netransportabil în acest moment.

Televiziunile au solicitat declarații de la Lucescu jr. și au filmat intrarea și ieșirea din spital a familiei. În articol, Ioana Mihalcea a explicat că nu judecă pe nimeni și că ea însăși e parte a meseriei care dezbate aceste limite. Televiziunile nu au fost agresive, dar discuția este dacă există granițe în relatarea despre persoanele publice.

Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a dat share pe Facebook articolului și a povestit, la rându-i, un episod de la spital.

Ea a spus că a ajuns să se ascundă sub scaunele mașinii, împreună cu fiica sa, nepoata lui Mircea Lucescu, ca să nu fie filmată.

„Îi mulțumesc din inimă Ioanei Mihalcea pentru articol”

Mesajul integral al Anei-Maria Lucescu:

„Nu îmi expun public decât emoțiile profesionale și, chiar și atunci, foarte rar. Nu am făcut niciodată public nici cel mai mic detaliu din viața mea de familie.

Și totuși, aseară, în mașină, împreună cu fiica mea, am ajuns să ne ascundem sub scaune. A fost umilitor. A fost dureros. Senzația a fost profund invazivă, greu de descris altfel”.

„Am simțit impulsul să merg la jurnaliști și să-i implor să se oprească. Dar mi-am dat seama că orice gest de acest fel ar fi întors camerele spre mine și ar fi adăugat încă o secvență la același spectacol. A durut enorm. Îi mulțumesc din inimă Ioanei Mihalcea pentru articol”, a mai scris Ana-Maria Lucescu, în mesajul ei.

Recent a apărut o carte tradusă de Ana-Maria Lucescu

Ana-Maria Lucescu este traducător. În mai 2025, a apărut în România, la Editura Curtea Veche Publishing, cartea unui important scriitor grec, Isidoros Zourgos, intitulată „Câteva nopți și încă una” și tradusă în română de Ana-Maria Lucescu.

Acțiunea cărții are loc în Salonic, chiar orașul unde Răzvan Lucescu și Ana-Maria Lucescu trăiesc de mai mulți ani, Lucescu jr. fiind antrenor la PAOK, echipa fanion a nordului Greciei și singura rivală de lungă durată a echipelor tradiționale din Atena.