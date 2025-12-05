Soția rusoaică a unui magnat ucrainean, ″vânat″ penal de SUA de 11 ani, a renunțat la investiția din România. Nu și la ″redobândirea″ cetățeniei române

Lada Firtash, soția magnatului ucrainean Dmytro Firtash, suspectat de corupție și delapidare, pe care Statele Unite încearcă de 11 ani să-l extrădeze din Austria, fost jucător major în sectorul importurilor de gaze naturale din Rusia ale Ucrainei și apropiat al fostului președinte pro-rus de la Kiev, Viktor Ianukovici, a renunțat la firma din România, dezvoltatoare a unui proiect de construire a unui parc fotovoltaic, pe care o controla integral, relevă datele analizate de Profit.ro.

