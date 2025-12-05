Sari direct la conținut
Soția rusoaică a unui magnat ucrainean, ″vânat″ penal de SUA de 11 ani, a renunțat la investiția din România. Nu și la ″redobândirea″ cetățeniei române
Panouri solare Foto: Berit Kessler / imageBROKER / Profimedia

Lada Firtash, soția magnatului ucrainean Dmytro Firtash, suspectat de corupție și delapidare, pe care Statele Unite încearcă de 11 ani să-l extrădeze din Austria, fost jucător major în sectorul importurilor de gaze naturale din Rusia ale Ucrainei și apropiat al fostului președinte pro-rus de la Kiev, Viktor Ianukovici, a renunțat la firma din România, dezvoltatoare a unui proiect de construire a unui parc fotovoltaic, pe care o controla integral, relevă datele analizate de Profit.ro.

