Soții Monica și Tiberiu Iacob-Ridzi, intervenții și presiuni pentru favorizarea fiicei lor în turneele de tenis de la juniori

Monica Iacob-Ridzi, fostul ministru al Sportului, și soțul Tiberiu Iacob-Ridzi, primarul orașului Petroșani, au pus presiuni pe plan local pentru ca fiica lor în vârstă de 12 ani, Maria Sara, să primească avantaje la mai multe turnee de tenis, relatează GSP.

Fiica soților Ridzi este legitimată la CSM Jiul Petroșani, club susținut de primăria condusă de tatăl ei.

Primarul Tiberiu Iacob-Ridzi, la ora actuală social-democrat, a cerut la un moment dat insistent ca adversara fiicei sale să rămână fără parteneră la dublu, altfel amenințând că „nu mai are ce căuta la stadion”.

Primarul din Petroșani l-a sunat pe Gabriel Băluș, antrenorul care ghida toate jucătoarele de tenis din zonă, pentru a pune presiune ca o jucătoarea locală să rămână fără parteneră, potrivit unei înregistrări publicate de GSP. Antrenorul a recunoscut pentru publicația sportivă a intervenit.

Băluș, până de curând în anturajul edilului, a povestit că Tiberiu Iacob-Ridzi a mai făcut presiuni pentru înlăturarea unor jucătoare din grupul pe care îl pregătea.

„Mi-au spus că îmi măresc salariul dacă le dau afară pe sportive, că-mi fac 5.000 de lei, că mă vor apăra ei de presă dacă se scrie ceva etc. I-am spus Monicăi că am nevoie de 2-3 zile de gândire. Se acumulase prea mult stres, era presiunea psihică prea mare”, a povestit Băluș.

Și fratele său, Nicolae Codruț Băluș, tot instructor de tenis, a fost îndepărtat. Și alți antrenori au avut de suferit, a completat Gabriel Băluș.

Tablouri de la turnee de juniori, aranjate

Conform sursei citate, Monica Iacob-Ridzi a aranjat personal trucarea tablourilor de la turneele de juniori, unde fiica fostului ministru condamnat pentru fapte de corupție participă, astfel încât să fie avantajată fata acesteia.

Mai multe persoane, precum antrenori, părinți, oameni implicați direct în competiții, au descris același mecanism: presiuni din partea familiei Ridzi înaintea întocmirii tabloului.

Deși tragerea la sorți pentru tabloul principal trebuie să fie făcută în public și cu participarea a minimum 2 jucători din cluburi diferite, așa cum prevede regulamentul Federației Române de Tenis, la Petroșani nu există transparență și este făcut doar un document final, afișat ulterior.

După mai multe plângeri, FRT a introdus un sistem electronic de tragere la sorți.

Intervenții pentru „trântirea” unei finale

Gabriel Băluș a susținut pentru GSP că în noiembrie 2024, Monica Iacob-Ridzi l-a sunat pentru a-l determina pe tatăl unei fetei care ajunsese în ultimul act al Cupa CSM Jiul Petroșani să „trântească” finala în favoarea fiicei.

Băluș spune că s-a conformat și i-a cerut acest lucru tatălui jucătoarei care urma să dispute finala cu fata cupulului Iacob-Ridzi.

Tatăl finalistei a refuzat categoric iar campioana națională, care s-a retras din tenis și a revenit pe teren ulterior, a învins-o cu un scor drastic pe Maria Sara, scor 6-0, 6-3. Cu toate intervențiile făcute de părinți, fata a avut un parcurs modest pe tablourile principale ale competițiilor.

GSP notează că deși au fost raportate abuzurile, președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a declarat că nu are informații în acest sens.

Familia Iacob-Ridzi a evitat să ofere un punct de vedere, potrivit GSP. Fostul ministru, după ce a susținut că nu are semnal, a blocat numărul de telefon, în timp ce Tiberiu Iacob-Ridzi nu a răspuns niciunui apel.