Soțul procuroarei generale Cristina Chiriac, detașat de la Iași la București. Ce funcție a primit

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis joi detașarea pentru o perioadă de trei ani a judecătorului Adrian Chiriac la Inspecția Judiciară. Adrian Chiriac este soțul Cristinei Chiriac, procurorul General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, iar în prezent ocupă funcția de vicepreședinte al Curții de Apel Iași.

Detașarea judecătorului Adrian Chiriac a fost solicitată de conducerea Inspecției judiciare, potrivit ordinii de zi a Secției pentru Judecători a CSM.

Decizia privind detașarea judecătorului Adrian Chiriac la Inspecția Judiciară a fost votată favorabil de nouă dintre cei zece membri ai Secției pentru Judecători, unul dintre judecătorii din CSM opunându-se.

HotNews l-a contactat pe judecătorul Chiriac pentru un punct de vedere, dar acesta nu a dorit să facă precizări oficiale.

Inspecția Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, a fost acuzată în ultimii ani că acționează cu dublă măsură, că sancționează magistrații incomozi care au semnalat problemele din sistemul de justiție, și că ignoră derapajele magistraților loiali.

Cine este Adrian Chiriac

Adrian Chiriac și Andra Crișu Ciocântă, președinta Curții de Apel Iași.

Adrian Chiriac se află la cel de-al doilea mandat de vicepreședinte al Curții de Apel Iași, iar de-a lungul anilor a ocupat funcții de conducere la instanțele din Vaslui, acolo unde și-a început cariera de judecător.

Absolvent al Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Chiriac a absolvit Institutul Național al Magistraturii în 2006, debutând ca judecător la Judecătoria Vaslui. A fost președinte al Judecătoriei Vaslui din 2008 până în 2011, apoi vicepreședinte al Tribunalului Vaslui. În 2012, pentru o perioadă scurtă de timp, și-a desfășurat activitatea în cadrul Curții de Apel Galați. Din 2015 își desfășoară activitatea la Curtea de Apel Iași, fiind judecător în cadrul Secției Penale.

În ultimii ani, judecătorul Chiriac a făcut parte din comisiile privind examenele de capacitate, respectiv concursurile de promovare organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Cristina Chiriac, soția lui Adrian Chiriac, a fost numită procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la jumătatea lunii aprilie. Ea a primit aviz negativ de la CSM.

Procurorii din CSM au criticat prestația acesteia din cadrul interviului, pe motiv că nu a dat dovadă de o cunoaștere clară și concretă a realităților cu care se confruntă în prezent toate structurile din cadrul Ministerului Public. Secția pentru procurori i-a reproșat că a avut o prestație ezitantă și că nu a dat dovada abilităților manageriale, a autorității profesionale și a viziunii strategice pe care le presupune funcția de procuror general.

Numirea Cristinei Chiriac la conducerea Parchetului General a stârnit ample critici în spațiul public, fiind acuzată că a ținut la sertar probele din dosarul fostului episcop al Hușilor, Cornel Onilă.

