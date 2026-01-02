Soțul purtătoarei de cuvânt a Primăriei Sector 5 a făcut 61 de contracte cu instituții subordonate primăriei. Ultimul are o valoare record

8,1 milioane de lei va plăti Salubrizare Sector 5 firmei Sba Total Small Bussines Advanced, deținută de Cătălin Ilie Samoilă. Este soțul Alexandrei Samoilă, purtătoarea de cuvânt a primăriei condusă de Vlad Popescu Piedone.

Sba Total Small Bussines, compania deținută de Cătălin Samoilă a fost contractată de Salubrizare Sector 5 pentru „servicii de mentenanță a sistemului de optimizare a gestionării deșeurilor” și a programului „Plătește pentru cât arunci” – implementat pe 1 februarie 2025, care prevede colectarea și facturarea gunoiului în funcție de volum -, potrivit informațiilor de pe platforma de achiziții publice.

Sba Total Small Bussines Advanced trebuie să asigure, timp de doi ani, și mentenanță preventivă, verificarea cântarelor de pe mașinile de gunoi, piese de schimb și „Inteligență Artificială și Integrare Digitală Extinsă” pentru compania de salubrizare a Primăriei conduse de fiul lui Cristian Popescu Piedone.

Valoarea contractului pentru cele enumerate mai sus este de 8.167.000 de lei, adică peste 1.600.000 de euro. Este contractul cu numărul 61 din ultimii 5 ani, realizat cu Primăria Sectorului 5 sau cu o companie din subordinea primăriei.

Milioane de lei cu instituții din subordinea Primăriei Sector 5

Nu este, însă, singurul contract al firmei lui Samoilă cu instituții din subordinea Primăriei Sector 5.

Între aprilie 2024 și decembrie 2025, Salubrizare Sector 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a avut două contracte prin achiziții inițiate din catalogul electronic în valoare de 78.608 de lei cu Sba Total Small Bussines Advanced.

În aceeași perioadă, Salubrizare Sector 5 a încheiat prin licitație publică, pe lângă contractul de 8 milioane de lei, încă trei contracte în valoare de peste 5 milioane de lei.

Soția lui, purtătoare de cuvânt a Primăriei Sector 5

Firma SBA Total Small Bussines Advanced are sediul în Brănești, Ilfov, un punct de lucru în București și a fost înființată în urmă cu 11 ani.

Unicul acționar al companiei este Cătălin Ilie Samoilă, fost fotbalist la Dinamo.

Cifra de afaceri din 2025 a Total Small Bussines Advanced a fost de aproape 6 milioane de lei, în scădere față de anul anterior. Samoilă este acționar și în alte două firme: SNKR Store Online – radiată în 2022 și Dromio Trans Impex, care este inactivă fiscal, potrivit Termene.

Soția lui, Alexandra Samoilă, este purtătoare de cuvânt la Primăria Sector 5 din iulie 2023.

Alexandra Samoilă nu a răspuns apelurilor redacției. Pe Cătălin Samoilă l-am contactat pe numărul de telefon și adresele de e-mail ale companiei, însă nici acesta nu a răspuns.

15 milioane de lei între 2021 și 2024 pentru firma lui Samoilă, tot de la Sectorul 5

În aprilie 2024, HotNews arăta cum soțul purtătoarei de cuvânt de la Primăria Sectorului 5 a vândut sistemele de digitalizare, alarme antiincendiu, monitoare, cartușe pentru imprimantă, calculatoare și studii de fezabilitate către primărie și alte instituțiile din subordinea PS 5.

În perioada 2021-2024, două dintre companiile municipale ale Primăriei Sectorului 5 au atribuit șase contracte în valoare de peste 13 milioane lei către firma SBA Total Small Bussines Advanced. În aceeași perioadă, prin achiziție directă, Sectorul 5 a dat companiei 49 de contracte firmei lui Samoilă, în valoare de 1,7 milioane lei.

În total, aproape 15 milioane lei. Atunci, Cătălin Samoilă a susținut că soția lui nu este purtătoare de cuvânt la Primăria Sector 5, iar câștigarea contractului nu are nicio legătură cu aceasta. Informația a fost infirmată de Primărie, care a recunoscut că Alexandrei Samoilă este purtător de cuvânt.