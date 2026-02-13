Spălare de bani în valoare de milioane de dolari prin OnlyFans, anchetată în Turcia. 16 persoane au fost reținute

Turcia a reținut vineri 16 persoane și a confiscat bunuri în valoare de aproximativ 300 de milioane de lire (6,9 milioane de dolari), în cadrul unei anchete privind presupuse activități de spălare de bani legate de conținut distribuit pe platforma OnlyFans, au declarat procurorii citați de Reuters.

Ancheta, condusă de un departament care investighează finanțarea terorismului și infracțiunile de spălare a banilor, a vizat 25 de suspecți și două companii, în cadrul unor operațiuni desfășurate în opt provincii, inclusiv Istanbul, Ankara și Antalya, a anunțat biroul procurorului-șef din Istanbul.

Procurorii au precizat că suspecții au generat venituri prin distribuirea de conținut explicit pe rețelele sociale și prin direcționarea utilizatorilor către platforme cu plată, inclusiv OnlyFans și canale private de mesagerie precum Telegram.

OnlyFans este blocată în Turcia din 7 iunie 2023, în urma unei decizii a unei instanțe din Istanbul, pe motiv că găzduia conținut considerat contrar moralității publice și valorilor familiei.

Procurorii susțin că, în pofida interdicției, s-a constatat că suspecții au accesat platforma prin intermediul unor rețele private virtuale (VPN).

Potrivit comunicatului parchetului, suspecții au spălat veniturile obținute prin achiziționarea de bunuri, precum și prin investiții în bitcoin și aur.

Autoritățile au identificat 10 proprietăți imobiliare, 14 vehicule și două companii asociate suspecților. Valoarea totală a bunurilor a fost estimată la aproximativ 300 de milioane de lire. Biroul procurorului a precizat că ancheta este în desfășurare.

