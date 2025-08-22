„Spălătoria Kremlinului”: Consilierul comercial al lui Donald Trump atacă India din cauza achizițiilor de petrol rusesc

Consilierul comercial al Casei Albe, Peter Navarro, a acuzat India că facilitează războiul Moscovei în Ucraina, acționând ca o „spălătorie pentru Kremlin” prin achiziții de petrol rusesc cu preț redus, scrie presa indiană

El a susținut că New Delhi rafinează țițeiul rusesc ieftin și exportă produsele la prețuri premium, iar Moscova folosește veniturile pentru a-și finanța ofensiva militară.

„În India, au fost introduse tarife vamale de 25% pentru că ne înșeală în comerț. Apoi, alte 25% din cauza petrolului rusesc…. Avem un deficit comercial masiv cu ei. Asta îi afectează pe americani și pe firmele americane”, a declarat Navarro, potrivit ANI.

Navarro a susținut că India nu se baza pe petrolul rusesc înainte de invazia Ucrainei. „Înainte de invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, India nu cumpăra practic deloc petrol rusesc… Argumentul de acum, când acest procent a crescut la 30-35%, că ar avea nevoie de petrol rusesc, este un nonsens”, a spus el.

El a adăugat, de asemenea, că rafinăriile rusești „s-au înțeles cu rafinăriile italiene” într-o schemă de reexportare a produselor rafinate la prețuri umflate în Europa, Africa și Asia.

El a acuzat, de asemenea, India că „se apropie de Xi Jinping (președintele chinez)”, trecând cu vederea rolul său în prelungirea conflictului.

„Îmi place India. Modi este un lider grozav, dar te rog, India, uită-te la rolul tău în economia globală. Ceea ce faci acum nu creează pace…”, a spus Navarro.

Comentariile vin în urma anunțului SUA privind introducerea unor tarife vamale de 50% la bunurile indiene, începând cu 27 august, care combină o taxă de bază cu două taxe succesive de 25%, invocând continuarea comerțului energetic al Indiei cu Rusia.

Reacții contradictorii în SUA

Potrivit ANI, remarcile lui Navarro au stârnit reacții contradictorii și în SUA. Fostul ambasador la ONU, Nikki Haley, a îndemnat Washingtonul să trateze India ca pe un „partener liber și democratic de preț” pentru a contracara influența Chinei, avertizând că deraierea a 25 de ani de avânt în relațiile bilaterale ar fi un „dezastru strategic”.

Ea i-a cerut lui Donald Trump să poarte discuții directe cu prim-ministrul Narendra Modi „cât mai repede”.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat recent că schimburile comerciale bilaterale cu India au crescut cu 20% de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Navarro a lansat anterior atacuri dure asupra legăturilor Indiei cu Moscova în domeniul energiei și apărării. Într-un articol publicat în Financial Times, el a susținut că achizițiile indiene de țiței rusesc la preț redus au constituit o „spălare de petrol” care a finanțat mașina de război a Moscovei.

El a susținut că contribuabilii americani și europeni au fost lăsați să plătească factura pentru apărarea Ucrainei, în timp ce India a profitat de rafinarea petrolului rusesc și revânzarea acestuia la nivel global.

De asemenea, el a criticat dependența New Delhi de armele rusești, susținând că aproximativ 36% din importurile de arme ale Indiei provin de la Moscova. În același timp, el a acuzat India că solicită transferuri de tehnologie și producție locală ca condiții pentru vânzările de arme occidentale, o practică pe care a susținut-o că erodează marjele de profit ale SUA.

India a respins criticile Washingtonului

Navarro a prezentat aceste politici ca o dovadă că India „se apropia atât de Rusia, cât și de China”.

India a respins criticile Washingtonului. Ministrul Afacerilor Externe, S Jaishankar, a declarat că SUA însăși a îndemnat India să stabilizeze piețele energetice prin diversificarea importurilor.

„Nu suntem cei mai mari cumpărători de petrol rusesc; aceasta este China. Nu suntem cei mai mari cumpărători de GNL, aceasta este Uniunea Europeană… Suntem foarte nedumeriți de logica argumentului”, a spus el.

Ministerul Afacerilor Externe a reiterat că importurile de energie ale New Delhi sunt determinate de interesul național. „Prin urmare, este extrem de regretabil că SUA aleg să impună tarife suplimentare Indiei pentru acțiuni pe care alte câteva țări le întreprind, de asemenea, în propriul interes național”, a declarat MEA.