Spania a arestat un bărbat acuzat că a pornit unul din incendiile devastoare în care și-au pierdut viața doi pompieri

Spania se confruntă cu unele din cele mai violente incendii de vegetație din ultimii 20 de ani, iar unele dintre acestea au fost provocate intenționat, relatează Reuters. Poliția a anunțat joi că a arestat un bărbat în provincia Zamora din nordul țării pentru că a provocat un incendiu pe un teren folosit pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. Astfel, numărul piromanilor arestați în această vară crește la 10.

Vremea caniculară a determinat propagarea rapidă a incendiului, care a distrus 4.000 de hectare și a provocat rănirea a cinci persoane, au declarat autoritățile.

Un alt bărbat a fost arestat pentru provocarea a șase incendii la începutul lunii august în provincia Malaga din sudul țării, a declarat joi poliția. Zece persoane au fost arestate de la 1 iunie, a declarat poliția, care anchetează alte 38 de persoane pentru provocarea deliberată a incendiilor forestiere. Persoanele găsite vinovate pentru incendiere în Spania pot primi până la cinci ani de închisoare și amenzi mari.

Un nou deces în rândul pompierilor

Tot joi, a fost anunțat decesul unui pompier voluntar care intervenea pentru stingerea incendiilor din provincia nordică Leon. „Astăzi plângem moartea unui alt membru al echipei care luptă împotriva incendiilor în Leon”, a scris Nicanor Sen, reprezentantul guvernului național în Castilia și Leon, pe X.

Presa locală l-a identificat pe bărbat ca fiind Jaime Aparicio, în vârstă de 37 de ani, care a suferit arsuri pe 85% din suprafața corpului după ce a rămas blocat alături de un alt voluntar în apropierea orașului Nogarejas, în timp ce încercau să creeze bariere împotriva focului cu ajutorul unor mașini de tuns tufișuri. El este a șaptea persoană care-și pierde viața în incendiile forestiere din 2024.

Colegul său, Abel Ramos, în vârstă de 35 de ani, a murit marți. Luni, un alt incendiu a ucis un bărbat la periferia Madridului.

Trei pompieri se află în stare critică din cauza arsurilor suferite în timpul stingerii unui incendiu lângă Ourense, în regiunea nord-vestică Galicia.

Valuri prelungite de caniculă

Incendiile din Spania sunt alimentate de una dintre cele mai lungi valuri de căldură de când se înregistrează date statistice. Anul acesta, acestea au distrus aproximativ 148.000 de hectare în Spania, a doua cea mai mare suprafață din 2006.

Aceasta reprezintă mai mult de un sfert din cele 512.000 de hectare arse în UE până în prezent în acest an, potrivit Sistemului european de informare privind incendiile forestiere al Comisiei Europene.