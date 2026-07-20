Spania a câștigat World Cup 2026 după ce, în 1988, guvernul de la Madrid a avut o idee și o țară întreagă s-a ținut de ea

Când joci aproape singur un meci de vis cu Argentina înseamnă că ai ajuns la un nivel clădit nu în 120 de minute, ci în decenii și generații. Felicitări, Spania, meriți pe deplin!

Dominată de la început la sfârșit de spanioli, s-a încheiat finala Campionatului Mondial. Ea nu a început la New York, ci la Madrid, cu ceva vreme în urmă.

Guvernul spaniol are o idee

În 1988, guvernul spaniol a decis să lanseze programul ADO (Asociación Deportes Olímpicos). ADO este abrevierea unui proiect național de investiții masive în sport: infrastructură, centre de excelență și metodică sportivă de top. Ce a urmat a intrat în istorie. Nu doar în istoria sportului.

Citește mai departe pe GOLAZO.ro.