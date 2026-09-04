Temperatură de 45,7 °C în septembrie într-o populară destinație turistică din Spania

O temperatură de 45,7°C a fost măsurată joi în El Granado, în extremitatea sud-vestică a Spaniei, egalând recordul de temperatură înregistrat vreodată pentru luna septembrie în populara regiune turistică a Andaluziei și stabilind totodată cea mai ridicată temperatură înregistrată de la începutul acestui an în țara iberică, a anunțat vineri agenția meteorologică AEMET, citat de AFP și Agerpres.

Precedentul record de 45,7 °C fusese înregistrat în localitatea Montoro din Andaluzia pe 6 septembrie 2016.

AEMET plasase joi mai multe regiuni din Andaluzia, însă nu și cea în care se află El Granado, sub cod roșu de caniculă, pentru câteva ore.

Agenția meteorologică a subliniat că este pentru prima dată de la crearea sistemului de alertă în 2007 când acesta a fost activat la un asemenea nivel într-o lună septembrie.

La fel ca mare parte din Europa, Spania s-a confruntat în acest an cu o vară deosebit de călduroasă și a înregistrat mai multe valuri de căldură copleșitoare, unul după altul, până la cel mai recent dintre ele, care s-a manifestat în această săptămână.

Cele mai calde 8 luni înregistrate vreodată în Spania continentală

Iulie 2026 a fost cea mai călduroasă lună măsurată vreodată în Spania, la egalitate cu iulie 2022, potrivit agenției meteorologice spaniole.

Marcată de incendii de vegetație de amploare, cea de-a șaptea lună a anului a fost în Spania și „cea mai secetoasă lună iulie de la începutul măsurătorilor din 1961”, a precizat AEMET.

AEMET mai anunțase joi că perioada ianuarie-august 2026 a fost „cea mai caldă din întreaga evidență istorică” pentru Spania continentală, „depășind cu mult următoarele cele mai calde perioade – cei patru ani precedenți”.

„Este un semnal fără echivoc al faptului că, în Spania, încălzirea se accelerează”, a precizat agenția spaniolă.

Temperaturile de peste 40 de grade Celsius devin tot mai comune în Spania

Aflată în prima linie a luptei împotriva schimbărilor climatice, Spania s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură din ce în ce mai lungi și mai frecvente, cu temperaturi care au depășit cu mult pragul de 40 °C.

Peste 5.000 de decese atribuite căldurii excesive au fost înregistrate în Spania între 1 iunie și 31 august în acest an, un record pentru această perioadă de la începutul recenzării unor astfel de date de către Institutul de Sănătate Carlos al III-lea în 2015.

Aceste estimări se bazează pe un sistem denumit „MoMo” (Monitorizarea Mortalității), care colectează zilnic numărul deceselor din Spania și calculează diferența dintre mortalitatea reală și cea previzibilă pe baza seriilor istorice înregistrate.