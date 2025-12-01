Spania a mobilizat armata contra focarelor de pestă porcină, spune că totul ar fi putut pleca de la un sandviș

Armata spaniolă a fost mobilizată luni pentru a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în apropierea Barcelonei, despre care autoritățile suspectează că ar fi fost declanșată de un mistreț care a consumat alimente contaminate, cum ar fi un sandviș, declanșând o serie de evenimente care au dat acum peste cap exporturile de care de porc de miliarde de euro ale țării, potrivit Reuters.

Spania a confirmat vineri că doi mistreți găsiți morți în parcul Collserola, la 21 km de Barcelona, au fost testați pozitiv pentru această boală, ceea ce a determinat instituirea unei zone de excludere de 6 km în jurul zonei afectate din Bellaterra. Autoritățile analizează în prezent mai multe cazuri suspecte în zonă și se așteaptă la alte teste pozitive asemănătoare.

„Cea mai probabilă variantă… este că mezeluri, un sandviș, alimente contaminate, ar fi ajuns într-un coș de gunoi – trebuie să luăm în considerare faptul că Bellaterra este o zonă cu trafic intens din toată Europa – și apoi un mistreț ar fi mâncat ( de acolo) și s-a fi infectat”, a declarat luni ministrul agriculturii din Catalonia, Oscar Ordeig, pentru Catalunya Radio.

Pesta porcină africană, deși inofensivă pentru oameni, se răspândește rapid printre porci și mistreți, și reprezintă un risc economic semnificativ pentru Spania, unul dintre cei mai mari exportatori de carne de porc din lume.

Zona infectată se află în apropierea autostrăzii AP-7, o importantă rută de transport care leagă Spania de Franța. Ordeig a afirmat că absența de mistreți infectați în alte părți ale Cataloniei și Franței sugerează că transportul uman al alimentelor contaminate ar fi putut aduce virusul în țară.

Eforturile de combatere a epidemiei s-au intensificat duminică, cu 300 de polițiști catalani și agenți rurali mobilizați, urmați luni de 117 membri ai unității militare de urgență spaniole UME.

Ministrul agriculturii din Spania, Luis Planas, a declarat sâmbătă că aproximativ o treime din certificatele de export de carne de porc ale țării au fost blocate ca urmare a epidemiei, deși până în prezent nicio fermă nu a fost afectată. Fermele de porci situate pe o rază de 20 km de locul inițial al infecției se confruntă cu restricții de funcționare și vânzare.