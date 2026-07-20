Ce s-a întâmplat în loja VIP în care a stat Trump la finala Cupei Mondiale 2026 câștigată de „oamenii răi”

Liderii Spaniei și Statelor Unite s-au întâlnit față în față la finala Cupei Mondiale 2026 din New Jersey, după aproape doi ani de tensiuni publice, scrie Euronews. Cei doi s-au aflat în conflict pe teme diverse, de la cheltuielile pentru apărare în cadrul NATO până la politica SUA în Orientul Mijlociu.

Președintele SUA a urmărit partida Spania – Argentina din loja VIP alături de mai mulți lideri internaționali cu care a avut, în ultima vreme, relații tensionate, inclusiv premierul spaniol Pedro Sánchez.

Participarea lui Sánchez la finală a fost incertă până în ultimele zile, însă premierul spaniol a decis să călătorească în SUA după ce a primit o invitație oficială din partea FIFA.

Trump s-a salutat cordial cu Sánchez în loja protejată cu geam antiglonț. Potrivit publicației spaniole El País, întâlnirea a reprezentat un nou episod al reconcilierii fragile dintre cei doi lideri, după discuțiile purtate la începutul acestei luni în cadrul summitului de la Ankara.

Están sentados en este orden (de izquierda a derecha):



Mark Carney 🇨🇦

Claudia Sheinbaum 🇲🇽

Melania Trump 🇺🇸

Donald Trump 🇺🇸

Gianni Infantino ⚽️

Una dama

Rey Felipe VI 🇪🇸

Reina Letizia 🇪🇸

Pedro Sánchez 🇪🇸



Ojalá que el medio tiempo sirva para resolver temas que la diplomacia no… pic.twitter.com/S0yGAqlj4H — Gustavo García Arias (@GustavoGarciaMH) July 19, 2026

Tribuna divergențelor politice

În loja oficială s-au mai aflat președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, precum și premierul Canadei, Mark Carney, relațiile acestora cu administrația Trump fiind marcate de divergențe legate de politica comercială promovată de Washington.

Din tribuna oficială nu au lipsit nici regele Felipe al VI-lea al Spaniei și regina Letizia, care și-au exprimat deschis susținerea pentru naționala iberică.

Deși liderii SUA și Spaniei au avut numeroase dispute, cea mai mare fricțiune a fost legată de refuzul Spaniei de a-și majora cheltuielile militare până la 5% din PIB, obiectiv discutat la summitul NATO de acum un an.

Sánchez avertizase încă de atunci că nu va respecta această țintă, considerând că Spania își poate îndeplini obligațiile și cu resurse mai reduse.

Tensiunile au atins apogeul după ce Sánchez a refuzat să autorizeze folosirea bazelor militare americane din Spania de către avioanele SUA care participă la războiul din Iran. „Este un aliat groaznic”, a comentat Trump în repetate rânduri.

De la „cauză pierdută” la reconciliere

În ultimele săptămâni, însă, Trump pare să își fi îndulcit tonul față de premierul spaniol. Președintele SUA a declarat recent că Spania „și-a răscumpărat pe deplin greșelile” prin acceptarea unei creșteri substanțiale a angajamentelor de apărare în cadrul NATO, cu ocazia summitului de la Ankara de luna trecută.

Această schimbare reprezintă un contrast puternic față de declarațiile inițiale ale lui Trump din timpul summitului, când a descris Spania drept o „cauză pierdută” și a amenințat cu măsuri de retorsiune comercială. La întoarcerea la Washington, liderul american a adoptat un ton vizibil mai conciliant.

Victoria Spaniei, o „răzbunare” simbolică

Victoria spaniolilor pe pământ american este văzută de publicația Politico drept o răzbunare simbolică a ibericilor în fața lui Trump, amintind că liderul de la Casa Albă a criticat dur Spania și guvernul de la Madrid.

Președintele SUA, care în martie cataloga țara drept „ratată” și pe spanioli ca fiind „oameni răi”, a fost nevoit să celebreze succesul Spaniei, la o Cupă Mondială pe care a încercat intens să și-o însușească la nivel de imagine.

Trump i-a înmânat marele trofeu căpitanului Rodri, în prezența premierului Pedro Sánchez, a regelui Felipe al VI-lea și a unei audiențe globale de peste un miliard de oameni.

Din loja VIP a lipsit însă președintele Argentinei, Javier Milei, care declarase la începutul săptămânii trecute că nu va asista la meci din cauza unei superstiții.

Trump a ignorat protocolul

În schimb, printre cei prezenți s-a numărat președintele FIFA, Gianni Infantino, care a încercat să îi satisfacă toate capriciile liderului american.

Înaintea meciului, trofeul Cupei Mondiale a fost adus în loja oficială, moment în care Trump l-a lovit de câteva ori cu palma, ignorând protocolul tradițional care rezervă atingerea trofeului exclusiv campionilor.

Pe durata partidei, însă, președintele american a părut plictisit, fiind surprins chiar ațipind în anumite momente.

Și la ceremonia de premiere Trump a încercat să pătrundă în poza de grup a spaniolilor, când se pregăteau să sărbătorească titlul de campioană mondială cu trofeul.