Spania direcționează 2 miliarde de euro în plus pentru apărare

Spania va cheltui anul acesta încă 2,08 miliarde de euro pentru apărare, prin realocarea unor fonduri către contractele de achiziții ale Ministerului Apărării, a anunțat marți guvernul de la Madrid, conform Reuters. Decizia vine în contextul presiunilor exercitate de aliații din NATO pentru ca țara să își atingă ținta de cheltuieli.

Dintre cei 32 de membri ai NATO, Spania are cele mai mici cheltuieli pentru apărare raportate la dimensiunea economiei, cu doar 1,3% din PIB. Pentru a atinge ținta de 2% stabilită de alianță, ar fi nevoie de aproximativ 10 miliarde de euro în plus pe an.

Spania s-a angajat să aloce 2% din PIB pentru apărare până în 2029, însă recent guvernul de la Madrid a promis că va atinge acest obiectiv mai devreme — fără a preciza un nou termen — în contextul în care Europa se pregătește pentru un efort de reînarmare.

„Dorința guvernului este de a atinge cât mai curând posibil ținta de 2%”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Pilar Alegría, într-un briefing de presă susținut după ședința de guvern.

Ea a precizat că fondurile obținute prin transferuri de credite vor fi folosite în principal pentru „modernizarea, întreținerea și îmbunătățirea personalului, infrastructurii și facilităților”, prin contracte deja existente.

Bugetul public al Spaniei a fost menținut neschimbat din 2023, din cauza lipsei de susținere pentru guvernul minoritar într-un parlament extrem de fragmentat.