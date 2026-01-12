Spania va înăspri regulile de închiriere a locuințelor și va număra inclusiv camerele pentru a reduce închirierile către turiști

Guvernul de stânga al Spaniei va înăspri și mai mult regulile privind închirierea locuințelor și va restricționa contractele de închiriere pe termen mediu pentru a ține sub control chiriile în creștere accelerată și pentru a preveni „abuzurile de preț”, a declarat luni prim-ministrul Pedro Sánchez, citat de Reuters.

Una dintre cele mai vizitate țări din lume de către turiști, Spania se confruntă cu un deficit sever de locuințe, agravat de „boom”-ul turistic, și a fost scena unor proteste de masă în ultimii ani din cauza costurilor tot mai ridicate ale locuirii.

„Vom continua să intervenim pe piața chiriilor”, a spus Sánchez la un eveniment care a marcat începerea lucrărilor la cel mai mare proiect de locuințe publice din Spania.

Proiectul „Campamento”, întârziat de mult timp, va transforma un fost sit militar din vestul Madridului în 10.700 de locuințe accesibile, aflate în proprietatea statului.

Sánchez a declarat că noile modificări pentru piața chiriilor vor fi adoptate prin decret în următoarele săptămâni și că acesta va include o deducere de 100% din impozitul pe venit pentru proprietarii care reînnoiesc contractele de închiriere fără a majora chiriile.

Plafoane pentru chirii pe camere și controlul prețurilor în Spania

De asemenea, decretul va stabili un plafon pentru chiria cumulată care poate fi obținută din închirierea camerelor, la nivelul chiriei unui apartament întreg, pentru a limita închirierea pe camere. Guvernul va introduce și măsuri de control al chiriilor în zonele desemnate ca fiind supuse unei presiuni ridicate.

În plus, guvernul va înăspri condițiile pentru contractele de închiriere sezonieră și va introduce sancțiuni pentru utilizarea acestora ca substitut pentru contractele pe termen lung, a mai spus Sánchez.

Asociațiile proprietarilor și experții susțin că reglementările actuale favorizează contractele pe termen scurt în detrimentul închirierilor pe termen lung.

Cu toate acestea, majoritatea măsurilor în domeniul locuințelor trebuie puse în aplicare de către diferitele regiuni ale Spaniei iar multe dintre acestea sunt conduse de opoziție și ar putea fi reticente în a le respecta.

Însă Catalonia, una dintre cele mai vizitate regiuni ale Spaniei, a adoptat deja plafoane pentru chiriile sezoniere și pe camere, iar mai multe orașe, inclusiv Madrid, au restricționat închirierea apartamentelor în scopuri turistice.

Chiriile medii din Spania s-au dublat în ultimul deceniu, depășind cu mult ritmul de creștere al salariilor.

Potrivit Băncii Spaniei, există un deficit de aproximativ 500.000 de locuințe, iar datele oficiale arată că în țară se construiesc anual doar în jur de 120.000 de locuințe noi.