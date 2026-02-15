Spectaculosul jaf de milioane de euro pe care nimeni nu l-a observat

A fost descris ca fiind cel mai „spectaculos” jaf bancar din Germania din ultimii ani, potrivit BBC. Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, un grup de hoți a intrat prin efracție într-o bancă de pe strada principală din orașul Gelsenkirchen, în vestul țării, găurind un perete cu o bormașină industrială.

Au jefuit peste 3.000 de casete de valori și au fugit cu milioane de euro.După mai bine de o lună, poliția nu a efectuat încă nicio arestare.

Pentru clienții băncii, dintre care unii spun că și-au pierdut economiile de-o viață, bijuteriile și obiectele de valoare prețioase ale familiei, aceasta este o perioadă de furie, confuzie și șoc.

Există un sentiment puternic că încrederea în instituții a fost zdruncinată.

Imagine cu camera jafului. Sursa foto; Politia din Gelsenkirchen

Cazul a ridicat tot felul de întrebări dificile, iar unele dintre ele au fost explicate de Herbert Reul, ministrul de interne al statului vestic Renania de Nord-Westfalia.

De ce nu a observat nimeni ce se întâmplă? A fost o treabă din interior?

De ce nu a auzit nimeni burghiul și cum au știut hoții exact unde se afla seiful?

Sistemele de securitate ale băncii erau prea slabe?

Poliția din Gelsenkirchen face apel la martori să se prezinte.

Anchetatorii cred că hoții au spart probabil casa de economii Sparkasse de pe Nienhofstrasse prin parcarea multietajată alăturată, din cartierul Buer al orașului.

Hoții ar fi putut modifica o ușă de ieșire dintre parcare și bancă, cred ei.

Gaura din perete prin care s-a intrat. Foto: Politia din Gelsenkirchen.

În circumstanțe normale, ușa nu putea fi deschisă din exterior, dar banda a reușit să se asigure că nu se mai închidea corect, permițându-le „acces nestingherit din parcare la clădirea Sparkasse”.

De acolo, poliția crede că au trecut de mai multe sisteme de securitate și au ajuns într-o cameră de lângă seif, în subsolul băncii.

Au instalat bormașina și au săpat o gaură de 40 cm lățime în peretele care ducea spre camera blindată, unde erau ținute cutiile de valori.

Jaful trebuie să fi avut loc cândva între sâmbătă, 27, și luni, 29 decembrie, potrivit oficialilor.

Pe 27 decembrie, puțin după ora 06:00, pompierii din Gelsenkirchen și o firmă privată de securitate au primit o avertizare de alarmă de incendiu de la bancă, care ar fi putut fi declanșată de hoți.

Poliția și 20 de pompieri au sosit la bancă la ora 06:15, „dar nu au găsit nimic care să indice pagube”, a declarat poliția într-un comunicat.

Alarma de incendiu venise de la seif, a dezvăluit Herbert Reul.

Însă pompierii nu au putut intra pentru că era încuiată cu un oblon. Reul a spus că nu au văzut „niciun fum, niciun miros de foc sau pagube”, așa că „au concluzionat că a fost o alarmă falsă”, ceea ce, a spus el, nu este neobișnuit.

El a declarat în fața unei comisii parlamentare de stat că poliția nu avea dreptul să percheziționeze banca la momentul respectiv, deoarece era o chestiune de competența pompierilor. Ar fi avut nevoie de un mandat.

Odată ajunși în seif, hoții au deschis aproape toate cele 3.250 de casete de valori, furând bani, aur și bijuterii.

Martorii au declarat ulterior poliției că au văzut mai mulți bărbați pe scara parcării cărând saci mari în noaptea spre 28 decembrie.

Interiorul jefuit. Foto: Politia din Gelsenkirchen.

Autoritățile spun că nu știu exact cât a fost furat, dar presa germană estimează că hoții au scăpat cu până la 100 de milioane de euro (87 de milioane de lire sterline).

Ulterior, poliția a publicat fotografii și înregistrări video de pe camerele de supraveghere ale parcării, care arătau bărbați cu fețele acoperite și două mașini, un Audi RS 6 negru și un Mercedes Citan alb. Ambele aveau numere de înmatriculare false.

Furtul a fost descoperit abia pe 29 decembrie, când a declanșat o altă alarmă de incendiu, luni, la ora 03:58 – iar pompierii s-au întors la bancă și au descoperit haosul.

Herbert Reul a spus că arăta ca „o groapă de gunoi”, cu peste 500.000 de obiecte împrăștiate pe podea – conținutul cutiilor de valori pe care hoții le lăsaseră în urmă.

Poliția a declarat că multe obiecte au fost avariate după ce hoții au aruncat apă și substanțe chimice pe ele. De atunci, au sortat cu meticulozitate molozul, căutând indicii și încercând să stabilească ce aparține cui.

Pe măsură ce detaliile jafului au ieșit la iveală, aproximativ 200 de clienți s-au adunat în fața băncii, cerând să li se permită să intre

Poliția a sosit cu mai multe mașini de patrulare și a securizat intrarea.

Joachim Alfred Wagner, în vârstă de 63 de ani, a declarat că a pierdut nu doar aur în valoare de zeci de mii de euro, ci și bijuterii care aparțineau tatălui și bunicilor săi.

Închiriase seiful după mai multe spargeri la apartamentul său, crezând că bunurile sale de valoare vor fi în siguranță acolo. „Am plâns de furie”, a spus el.

Banca a declarat că, în general, conținutul cutiilor de securitate este asigurat la o valoare de 10.300 de euro fiecare.

Wagner este una dintre primele persoane care au intentat un proces împotriva băncii, solicitând daune pentru ceea ce avocatul său, Daniel Kuhlmann, a numit garanții laxe. O altă persoană a depus 400.000 de euro în numerar din vânzarea unui apartament destinat pensionării.

Banca a declarat că a fost ea însăși victimă a infracțiunii și că spațiile sale au fost „securizate în conformitate cu tehnologia de ultimă generație recunoscută”.

În timp ce unii clienți aveau chitanțe oficiale pentru conținutul cutiilor lor de valori, alții nu aveau.

„Nici măcar Sparkasse nu știe ce este în [cutii], pentru că fiecare persoană poate pune în ele ce vrea”, a spus Herbert Reul.

El a subliniat că daunele psihologice nu trebuie subestimate.

„Trebuie să ajutăm victimele”, a spus el. „Pentru mulți, aceasta este mai mult decât o simplă pierdere de proprietate, acest lucru le poate afecta și încrederea în propriul sentiment de securitate și… încrederea în ordinul nostru”, a spus el.

Șeful poliției, Tim Frommeyer, a declarat că se confruntă cu „unul dintre cele mai mari cazuri penale din istoria landului Renania de Nord-Westfalia”.

„Departamentul meu și toți angajații săi sunt conștienți de amploarea acestui caz. Pagubele financiare, incertitudinea și frustrarea sunt profunde!”

La scurt timp după descoperirea furtului, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) din Germania a organizat un miting în fața băncii, determinându-i pe rivalii politici să acuze partidul că încearcă să provoace tulburări.

Revista germană Der Spiegel scrie că jaful a devenit o problemă politică și un simbol al unui lucru mai important decât crima în sine: „Sentimentul că promisiunile de securitate sunt goale, că instituțiile eșuează, că, în cele din urmă, nimeni nu este tras la răspundere”.