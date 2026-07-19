„Sper să rămân în viață și liber”. Unul dintre opozanții lui Putin renunță să mai candideze la alegerile parlamentare

Opozantul rus Boris Nadejdin, condamnat la o amendă pentru „simboluri extremiste”, şi-a anunţat duminică retragerea din cursa electorală pentru alegerile parlamentare, afirmând că i s-a „închis gura” şi a fost „împins în afara politicii”, informează AFP, preluată de Agerpres.

Nadejdin este printre puţinii politicieni din Rusia care nu a ajuns în închisoare după ce i-a adus acuzaţii publice preşedintelui Vladimir Putin şi a condamnat războiul din Ucraina.

Acum, el a recunoscut însă pe Telegram că „mi s-a epuizat capacitatea de a face legal politică în Rusia”, adăugând: „sper că doar temporar”. Opozantul a explicat că potrivit legii electorale statutul său de „agent al străinătăţii” şi condamnarea suferită exclud orice posibilitate de a fi ales în Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.

„Nu sunt gata să îi pun în pericol pe cei care mă susţin. Nu vom depune la comisia electorală sutele şi sutele de semnături pe care le-am strâns”, a arătat Nadejdin.

Politicianul în vârstă de 63 de ani, fost deputat în 2000-2003, a fost declarat săptămâna trecută „agent al străinătăţii” şi a fost arestat pentru scurt timp luni, iar vineri a fost condamnat la o amendă de 1000 de ruble pentru „expunerea de simboluri extremiste” – în speţă, o fotografie a disidentului Aleksei Navalnîi, apărută în treacăt în anunţul unei emisiuni din 2023 a unei alte opozante.

Navalnîi a fost declarat extremist înainte de a muri în închisoare în 2024, iar de atunci autorităţile ruse îi acuză frecvent pe disidenţi că promovează extremismul prin difuzarea ideilor sau chiar a fotografiilor lui.

Concluzia lui Nadejdin, comunicată pe Telegram, a fost că „acum trebuie să înţeleg cum să continui să trăiesc”. „Sper să rămân în viaţă şi liber. Sunt sigur că totul va fi bine, chiar dacă nu imediat”, a încheiat el.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, puterea de la Moscova a intensificat reprimarea disidenţei, condamnând la închisoare sute de detractori, menţionează AFP. Aproape toţi opozanţii sunt acum fie închişi, fie morţi, fie în exil.