Spionajul militar ucrainean a avut o surpriză când s-a uitat cu atenție la copia rusească a dronei Reaper

Prima facilitate specializată din Rusia pentru fabricarea de drone militare de mari dimensiuni, pe care compania Kronstadt a înființat-o în Dubna, lângă Moscova. 2 februarie 2022. FOTO: EyePress News / Shutterstock Editorial / Profimedia

Drona Orion, cu o greutate de o tonă, copia rusească a celebrului model Reaper al armatei SUA, este echipată cu componente electronice americane, arată cea mai recentă evaluare a serviciilor secrete ucrainene, scrie miercuri The Kyiv Independent.

Pe 5 noiembrie, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat o analiză detaliată a dronei rusești „Orion”, un vehicul aerian fără pilot (UAV) de mari dimensiuni, utilizat în principal pentru monitorizarea mării, care poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili.

Construită de Kronshtadt, drona Orion este în linii mari echivalentă cu drona americană Reaper, având un design exterior și curbe similare. În ciuda faptului că oficialii militari ruși au promovat utilizarea dronei Orion în Siria, aparatul a intrat în producție în serie abia la începutul invaziei ruse pe scară largă din Ucraina.

Orion urma să fie vehiculul fără pilot emblematic al Rusiei până când această poziție a fost uzurpată de modelul Shahed (de dronă kamikaze), proiectat de Iran, a cărui producție a fost transferată de Rusia la fabrica sa din Alabuga, în 2023.

HUR a enumerat 43 de companii rusești care produc diverse componente ale dronei Orion, menționând într-un anunț că „o treime dintre acestea nu sunt supuse sancțiunilor din partea niciunei națiuni din coaliția” occidentală care a impus asemnea măsuri punitive Moscovei din cauza invaziei sale.

Piesele mai complexe sunt fabricate în mare parte de producători ruși, dar există o problemă: microcipurile și procesoarele lor sunt în mare parte achiziționate de la producători occidentali, în general, și de la producători americani, în particular.

Componentele electronice de la Motorola, AMD (Advanced Micro Devices – rivalul Intel), Texas Instruments, Analog Devices și Maxim au avut o pondere deosebit de mare în schemele interne de pruducție ale modelului Orion, conform serviciilor secrete ucrainene.

Această situație persistă în ciuda sancțiunilor menite să împiedice pătrunderea acestor componente electronice în industria de apărare a Rusiei.

„Urmăriți contractele”

Aceasta este o problemă care îi preocupă de mult timp pe factorii de decizie din SUA. Un raport al unei subcomisii din Senatul american, publicat în septembrie anul trecut, a arătat că, în timp ce exporturile de semiconductori și microcipuri către Rusia s-au prăbușit după invazia din 2022, exporturile către Turcia s-au dublat.

Exporturile către țări vecine Rusiei, precum Georgia, au crescut de 35 de ori, iar către Kazahstan de 1.000 de ori – cifre considerate pe scară largă ca dovadă a încălcării sancțiunilor de către statele terțe.

Pentru ucraineni, soluția este îmbunătățirea urmăririi unităților individuale vândute. „Urmăriți contractele”, a declarat Volodimir Ariev, membru al parlamentului ucrainean, pentru publicația de la Kiev citată.

„Obligați companiile să marcheze exporturile cu numere unice și să încerce să-și urmărească produsele”, a adăugat legiuitorul ucrainean.