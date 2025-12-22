Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate | VIDEO

Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a transmis luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 au fost avariate de partizani ucraineni în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea oraşului rus Lipeţk, potrivit The Kyiv Independent.

Conform sursei citate, atacul a vizat un aerodrom situat în apropierea orașului Lipețk, care se află la aproximativ 340 de kilometri de granița ucraineană.

GUR a anunțat inițial că un Su-30 și un Su-27 au fost avariate în atac, dar ulterior a clarificat că era vorba de două avioane Su-30.

Operațiunea a avut succes după o studiere atentă a rutelor de patrulare și a programelor de pază, ceea ce a permis partizanului să se strecoare în instalația militară, să atace avioanele de vânătoare rusești din hangar și să părăsească aerodromul fără a fi detectat.

Planificarea operațiunii a durat două săptămâni și a fost realizată de un „reprezentant al mișcării de rezistență” împotriva guvernului rus, potrivit GUR, care a publicat și imagini despre care spune că sunt din timpul operațiunii.

GUR a estimat valoarea aeronavelor avariate la circa 100 de milioane de dolari.

Su-27 este un avion de vânătoare rus cu două motoare, conceput pentru superioritate aeriană, în timp ce Su-30 este o variantă multifuncțională cu două locuri, cu rază de acțiune mai mare pentru misiuni aer-aer și aer-sol.

Rusia folosește aceste avioane de vânătoare deasupra Ucrainei în principal pentru patrule aeriene, interceptarea avioanelor ucrainene și sprijinirea atacurilor mortale.

Dronele ucrainene au lovit două avioane de vânătoare rusești Su-27 pe 20 decembrie la aerodromul militar Belbek din Crimeea ocupată de Rusia.

Conform estimărilor făcute de Statului Major General al Ucrainei, de la începutul invaziei pe scară largă în 2022, Rusia a pierdut în total 432 de avioane militare.