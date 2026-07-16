Spionajul militar ucrainean, acuzat de oligarhul Vadim Ermolaev pentru atentatul de la Monaco. Mulțumiri pentru Zelenski

Omul de afaceri Vadim Ermolaev, rănit într-o explozie în Monaco, a acuzat Serviciul de informaţii al ministerului ucrainean al Apărării că a orchestrat tentativa de asasinat care l-a vizat pe el și familia sa, scrie presa de la Kiev.

Oligarhul ucrainean a lansat aceste acuzații într-o scrisoare făcută publică de casa de avocatură care îl reprezintă, fiind preluată de cotidianul francez Nice-Matin și Ukrainska Pravda.

„Având în vedere concluziile anchetei care ne-au fost comunicate, suntem convinși că ofițerii în serviciu din cadrul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina sunt implicați direct în această tentativă de asasinat. Dovezile disponibile în prezent sugerează, de asemenea, că operațiunea nu se limitează la autori și organizatori direcți, ci implică ofițeri ai GUR, dintre care unii sunt, se pare, apropiați de conducerea actuală sau anterioară a serviciului”, a scris Ermolaev în scrisoare.

Omul de afaceri ucrainean a subliniat că este conștient de gravitatea acuzațiilor și a decis să le facă publice deoarece apreciază că „trebuie să facă obiectul unei anchete amănunțite, independente și transparente”.

„Dacă ofițerii de informații în serviciu își folosesc poziția oficială, resursele sau rețelele pentru a organiza uciderea unei familii pe teritoriu european, aceasta nu mai este doar o crimă împotriva propriei mele familii. Este o chestiune de securitate internațională și de încredere în instituțiile noastre”, a mai spus Ermolaev.

Vadim Ermolaev. Sursă foto: not supplied / WillWest News / Profimedia

Aprecieri pentru Zelenski

Deși oligarhul, aflat sub sancțiuni impuse de țara natală din decembrie 2023, a lansat acuzații împotriva serviciilor secrete ucrainene, el și-a exprimat „sincera” recunoștință față de președintele Volodimir Zelenski „pentru atenția personală pe care a acordat-o acestei probleme și pentru asistența deja oferită”.

El a subliniat, de asemenea, că declarațiile lui nu sunt îndreptate „nici împotriva Ucrainei, nici împotriva poporului ucrainean”.

Ermolaev a mai precizat că va colabora, împreună cu avocații lui, cu anchetatorii pentru a stabili care este adevărul în acest caz.

Omul de afaceri a cerut autorităților din Monaco, Ucraina și Franța, dar și instituțiilor internaționale, să garanteze protecția familiei sale, a martorilor, avocaților și a tuturor celor implicați în anchetă, „până când toți cei responsabili, inclusiv oricine a instigat această crimă, vor fi identificați și trași la răspundere”.

„Scopul lor era să ne omoare pe toți trei, indiferent de vârstă sau sex”, a indicat Ermolaev, care era însoțit de soție și fiul lor în vârstă de 13 ani. Toți trei au fost răniți în urma exploziei.

Pistele anchetatorilor

O ucraineancă stabilită în Germania, Anastasiia Berezovska, era principala suspectă în ancheta de la Monaco. Ea a fost găsită moartă lângă Kiev. Investigatorii ucraineni au reținut doi suspecți în cazul crimei. Este vorba despre un ofițer activ al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina și un fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Ukrainska Pravda, cei doi bărebați au început să coopereze cu anchetatorii și au oferit mărturii detaliate.

Unul din suspecți a declarat că obiectivul operațiunii nu era asasinarea omului de afaceri, ci răpirea lui, însă misiunea a fost schimbată pe parcurs.

Anchetatorii de la Kiev bănuiesc că cei doi suspecți au omorât-o pe femeia bănuită de atentat pentru a nu depune mărturie împotriva celor implicați.

Conform surselor din anchetă, ofițerul GUR este specializat în explozibili și el i-a trimis femeii, în Germania, componentele pentru asamblarea bombei artizanale.