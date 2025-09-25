Spionajul militar ucrainean susține că a „paralizat” două porturi-cheie ale Rusiei. Atacul arată „incompetența” forțelor Moscovei

Port rusesc vizat de un atac ucrainean cu drone navale. Sursă foto: Astra/ Telegram

Atacurile asupra porturilor Novorossiisk și Tuapse de miercuri au fost executate cu drone navale ale Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apărării, potrivit unei surse din forțele de securitate, citate de mass-media de la Kiev.

Loviturile au dus la „paralizarea” operațiunilor de export de pe coasta Mării Negre, notează The Kyiv Independent.

Conform sursei din serviciile de informații militare, dronele navale au vizat centre logistice cheie: complexul de încărcare a petrolului controlat de stat Transneft și terminalul Consorțiului Conductei Caspice din Novorossiysk.

Acestea sunt esențiale pentru exporturile de țiței rusesc, inclusiv pentru transporturile efectuate cu ajutorul așa-numitei „flotă fantomă” a Moscovei, conform Ukrainska Pravda, citată de Meduza.

Footage showing one Ukrainian USV entering the Russian Black Sea port of Novorossiysk.



The Russian defensive fire is spraying into the entire area, probably causing a lot of collateral damage. pic.twitter.com/LbYBKNfmOk — (((Tendar))) (@Tendar) September 24, 2025

„Împreună, aceste facilități au o capacitate de export de 2 milioane de barili de țiței pe zi”, a precizat sursa GUR.

Consorțiul Caspian Pipeline a confirmat că biroul său din Novorossiysk a fost avariat în urma atacului.

Consorțiul, o asociere între companii ruse, kazahe și internaționale, operează o conductă care transportă țiței din câmpurile petroliere din vestul Kazahstanului către terminalul maritim din Novorossiysk.

În Tuapse, un alt oraș portuar de pe coasta Mării Negre a Rusiei, dronele ucrainene au aruncat în aer cheiul de încărcare a petrolului de la unul dintre cele mai mari terminale ale Rusiei, potrivit sursei GUR.

Sursa a declarat că atacul a scos la iveală „incompetența forțelor ruse care protejează porturile de la Marea Neagră”, focul haotic al apărării antiaeriene avariind case, mașini și provocând panică în rândul civililor.

Autoritățile ruse au anunțat două decese și șase răniți în Novorossiysk, un hotel situat la aproximativ 2 kilometri de port și cel puțin cinci clădiri din apropiere fiind avariate.

Novorossiysk, situat la aproximativ 400 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, a devenit o bază crucială pentru flota rusă din Marea Neagră după atacurile Kievului asupra peninsulei Crimeea, anexată ilegale de Moscova în 2014.

Tuapse, situat în regiunea Krasnodar, este un alt nod vital pentru exporturile de petrol rusesc, cu terminale și infrastructură esențiale pentru logistica energetică a țării.