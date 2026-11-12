Spital din Gaza, lovit de cel puțin două rachete ale armatei israeliene care au explodat în secția de chirugie. Bilanțul negru al victimelor

Spitalul Nassar din Khan Younis a fost atacat în ciuda acordului de încetare a focului din 2025. Printre victime se află un chirurg, un oficial și un pacient cu dizabilități, a declarat un martor.

O lovitură militară israeliană asupra unui spital din sudul Fâșiei Gaza a ucis cel puțin șase persoane și a rănit peste 20, potrivit unui comunicat emis joi dimineață de Apărarea Civilă, serviciul de salvare din eclava palestiniană.

Atacul, efectuat în timpul nopții, a lovit o clădire a Spitalului Nasser din orașul Khan Younis, al doilea oraș ca mărime din enclavă, a precizat în comunicat Mahmoud Basal, purtător de cuvânt al Apărării Civile din Fâșia Gaza, potrivit The New York Times (NYT).

Armata israeliană a transmis, în urma unei solicitări de a oferi un punct de vedere, că va avea informații „în curând”.

Atacul asupra spitalului survine la mai mult de un an de la încheierea unui armistițiu între Israel și Hamas, care nu a pus capăt atacurilor militare israeliene în Gaza și nu a contribuit semnificativ la ameliorarea condițiilor de viață cumplite și extrem de riscante pentru cei două milioane de locuitori ai enclavei, notează NYT.

La scurt timp după miezul nopții, cel puțin două rachete au lovit acoperișul unei clădiri cu patru etaje din complexul spitalului, penetrând etajul al treilea și explodând la etajul al doilea, în secția de chirurgie, a declarat, prin telefon, Naseem Hassan, paramedic și șofer de ambulanță care lucrează la Spitalul Nasser.

Printre victime s-au numărat un chirurg, dr. Rezeq Abu Shaira, guvernatorul Khaled Abu Anzeh din Khan Younis, câțiva dintre oamenii din aparatul său de securitate și un pacient cu dizabilități.

Printre persoanele rănite se află medici, asistente medicale și pacienți, a precizat Naseem Hassan.

Spitalul Nasser, lovit de mai multe ori de armata israeliană

Acesta a fost primul atac asupra Spitalului Nasser de la intrarea în vigoare a armistițiului, în octombrie anul trecut. Peste 1.600 de persoane au fost ucise de tirurile israeliene în timpul armistițiului, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care nu face distincție între civili și combatanți în bilanțurile sale privind victimele.

Însă Spitalul Nasser a fost lovit de armata israeliană de mai multe ori după ce asaltul condus de Hamas asupra Israelului, din 7 octombrie 2023, a declanșat o reacție militară devastatoare a Israelului în Gaza. Peste 74.000 de persoane au fost ucise în războiul din enclava palestiniană, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

În august anul trecut, 20 de oameni, inclusiv personal medical, salvatori, pacienți și jurnaliști, au fost uciși într-un atac asupra spitalului, fapt care a determinat o rară recunoaștere a greșelii din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a calificat incidentul drept un „accident tragic”.