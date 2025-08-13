Spitalul Floreasca a încheiat 11 contracte cu firma care folosea biocide neautorizate în Centrul de Arși. Cel mai recent: chiar în timpul controlului ministrului Sănătății

Spitalul Floreasca a încheiat cel mai recent contract cu firma PV Development SRL, responsabilă pentru igienizarea unităților de climatizare tip monosplit din Spitalul Floreasca, pe data de 25 iulie, chiar în timpul controlului trimis de ministrul Alexandru Rogobete, care a constatat că această firmă folosea două produse biocide neautorizate în Centrul de Arși. Într-o postare pe Facebook, deputatul USR Emanuel Ungureanu spune cine este în spatele firmei și cum a ajuns la Floreasca.

Pe 25 iulie, în ziua semnării noului contract, Inspecția Sanitară de Stat, trimisă de Alexandru Rogobete, era în cea de-a cincea zi de control în Centrul de Arși de la Floreasca.

Acest control avea să arate că firma folosește biocide neautorizate pentru igienizarea unității de climatizare a ceea ce atunci era singurul Centru pentru mari arși din România.

În aceeași zi, spitalul a încheiat cu firma PV Development SRL un contrat în valoare de 159.222 lei cu TVA (echivalentul a peste 31.000 de euro), scrie deputatul USR Emanuel Ungureanu miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Am găsit firma de apartament care ar fi trebuit să se ocupe de întreținerea și curățirea sistemului de climatizare de la Centrul de arși ilegal de la Floreasca!”, scrie el.

În documentele publicate de deputatul USR se vede și ce trebuia să facă firma pentru această sumă de bani:

Întreținere și reparații echipamente de climatizare de tip CTA sau Chiller și de tip Monosplit/multisplit;

Întreținere subsisteme de detecție la incendiu.

Servicii de monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă și corectivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și servicii de dispecerat, cu un dispecer, în ture de 12/24 și 12/48, aigurând permanența 24/24, 7/7, inclusiv sărbători legale;

Emanuel Ungureanu: „A intrat în contract cu Spitalul Floreasca doar de când a ajuns manager masonul Zidaru”

În aceeași postare, deputatul USR spune că firma PV Development SRL „este condusă de un domn pe nume Puiu Vasilescu. Acest domn a intrat în contract cu Spitalul Floreasca doar de când a ajuns manager masonul Zidaru, un individ sprijinit de Ciolacu să ajungă șef la cel mai mare spital din București pe linia Bădic Daniel Mihai, afacerist din Buzău, amic cu Ciolacu, angrenat în afaceri imobiliare cu acesta prin nepotul Mihai Cristian”.

„Soția domnului Bădic a înființat o firmă care se ocupă cu achiziția de echipamente medicale, pură întâmplare…”, adaugă deputatul USR.

„Ce am găsit însă interesant, istoricul firmei Puiu Vasilescu Development, firma are un angajat, și un istoric scurt de viață, strâns legat de achiziții directe pentru entități de stat precum: Spitalul Floreasca, Primăria Sector 2 și un furnizor de servicii de la DGASPC”, mai scrie deputatul USR.

Emanuel Ungureanu publică și o serie de documente care arată alte achiziții directe făcute de Spitalul Floreasca de la firma PV Development SRL:

monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă a echipamentelor și instalațiilor (2.500 de euro) pe 5 ianuarie 2024;

monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă a echipamentelor și instalațiilor (2.500 de euro) pe 31 ianuarie 2024;

monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă a echipamentelor și instalațiilor (7.500 de euro) în septembrie 2024;

servicii de întreținere și reparații echipamente CTA (9.500 euro) în aprilie 2025;

monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă a echipamentelor și instalațiilor (7.500 de euro) în aprilie 2025;

monitorizare a serviciilor de întreținere și mentenanță preventivă a echipamentelor și instalațiilor (2.500 de euro) în aprilie 2025;

servicii de reparare și de întreținere a grupurilor de refrigerare (9.500 de euro) în mai 2025;

servicii de întreținere a ascensoarelor (7.000 de euro) în mai 2025;

servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor (1.380 euro) în mai 2025;

alpiniști utilitari clima tech (1.920 euro) în iulie 2025;

pompă condens (136 euro) pe 7 august.

„Public aici o parte din achizițiile directe plătite de Zidaru către firma PV Development să vedeți cum arată o căpușă mică mufată la banii spitalului, stați să vedeți ce firmă de curățenie a contractat domnul Zidaru…vă veți cruci”, mai scrie deputatul USR.

Biocide neautorizate folosite de firma PV Development Concept SRL

Două produse biocide neautorizate, dar folosite în Centrul de Arși de la Spitalul Floreasca, au fost descoperite de Inspecția Sanitară de Stat trimisă în control de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Cele două biocide neconforme erau utilizate pentru igienizarea unității de climatizare a singurului Centru pentru mari arși din România, unde pe 1 august a fost declarat focar de Candida auris, se arată în raportul de control consultat de HotNews.

Echipa de control trimisă de Alexandru Rogobete a descoperit că cele două produse biocide utilizate pentru igienizarea unității de climatizare tip monosplit nu se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide.

„Referitor la Procedura de igienizare unități climatizare tip monosplit elaborată de PV Development Concept SRL, datată în 25.07.2025, se prevede că soluția de igienizare pentru unitatea internă este Climax Orange, care are efect bactericid, fungicid, levuricid și virucid, iar pentru unitatea externă se utilizează ca soluție dezinfectantă Nano Alkaline Cleaner, pentru a elimina bacteriile și mucegaiul din interiorul aparatului”, au scris inspectorii de control, în document.

„Așa cum rezultă din descriere, produsele au efect biocid, însă niciunul din cele două produse nu se regăsește în Registrul Național al Produselor Biocide varianta aprilie 2025, respectiv nu sunt produse biocide avizate/autorizate conform prevederilor HG nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă și utilizarea produselor biocide”, potrivit raportului de control.