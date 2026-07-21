Spitalul Monza: Nu orice pacient trebuie operat pe coloană. Dar când operația este necesară, precizia și experiența contează

Pentru un pacient cu dureri de coloană, drumul de la primul simptom la consultul de neurochirurgie este adesea încărcat de teamă. Rezultatul unui diagnostic care menționează hernie de disc, stenoză sau modificări degenerative poate veni însoțit de o întrebare apăsătoare: „Oare trebuie să mă operez?”. În realitate, nu orice problemă a coloanei înseamnă automat intervenție chirurgicală, iar primul pas important este evaluarea corectă a cazului.

În chirurgia spinală modernă, decizia terapeutică pornește de la simptomele pacientului, investigații și impactul bolii asupra vieții. Intervenția este recomandată doar atunci când există o indicație medicală clară.

„Orice se poate opera, dar nu orice trebuie operat”, spune dr. Mihai Adrian Cristescu, medic primar neurochirurgie la BRAIN Institute din cadrul Spitalului Monza. Este un principiu de lucru într-o specialitate în care decizia terapeutică trebuie să țină cont de simptomele pacientului, de intensitatea durerii, de existența unui deficit neurologic, de riscul de agravare și de impactul bolii asupra vieții de zi cu zi.

„Considerăm intervenția chirurgicală ultima soluție atunci când există alternative rezonabile. Sunt situații în care recomandăm chirurgia de la început, dar sunt și situații în care încercăm să o evităm, dacă pacientul poate ajunge la același rezultat fără intervenție. Scopul rămâne același: îmbunătățirea calității vieții. Dacă putem să facem acest lucru fără operație, este dezirabil. Există însă situații, cum sunt anumite tumori, compresii severe, instabilități sau deformări importante în care chirurgia este necesară chiar de la început”, adaugă dr. Mihai Adrian Cristescu.

De la hernie de disc la cazuri complexe

Afecțiunile coloanei vertebrale acoperă un spectru foarte larg. Unele sunt frecvente și familiare publicului larg: hernii de disc, stenoze de canal spinal, artroză, alunecări de vertebre sau alte modificări degenerative. Altele sunt mult mai complexe: tumori vertebrale sau ale structurilor nervoase, fracturi, infecții, diformități severe ale coloanei sau instabilități care necesită reconstrucții extinse.

„Sunt foarte multe patologii și foarte multe tipuri de operații. Fiecare face altceva. Tratăm practic toată patologia coloanei vertebrale. Coloana poate avea probleme de os, de cartilaj sau probleme ale structurilor nervoase din interior: tumori de măduvă, tumori de nervi ori situații în care osul sau cartilajul ajung să deranjeze structurile nervoase. Tocmai de aceea, primul pas rămâne evaluarea atentă a cazului și alegerea traseului potrivit”, explică dr. Cristescu.

Operația devine necesară atunci când simptomele nu mai pot fi controlate prin tratament conservator, când există risc de agravare neurologică sau când boala afectează stabilitatea, funcția ori siguranța structurilor nervoase. În astfel de cazuri, operația nu este obiectivul, ci mijlocul prin care pacientul poate avea mai puțină durere, mai multă mobilitate și un risc mai mic de agravare neurologică.

Când precizia devine esențială

La BRAIN Institute, această diversitate de cazuri este susținută de o experiență acumulată în timp și de integrarea tehnologiilor de precizie în chirurgia spinală. În ultimii cinci ani, echipa medicală a realizat 2.322 de intervenții asistate robotic și cu neuronavigație, dintre care 322 au vizat deformări spinale complexe la pacienți pediatrici cu vârste între 20 de luni și 18 ani.

DOAR LA SPITALUL MONZA, expertiza în chirurgia spinală este susținută de o infrastructură complexă, care reunește tehnologii de planificare, ghidaj și control intraoperator: microscop operator, sistem O-arm pentru imagistică intraoperatorie, neuronavigație computerizată, platforma robotică Mazor și sisteme tubulare folosite în abordurile minim invazive. În intervențiile care implică structuri nervoase, aceste tehnologii sunt completate de neuromonitorizarea intraoperatorie, prin care echipa urmărește în timp real funcția nervilor și a măduvei.

„În chirurgia coloanei, precizia este o condiție de siguranță. Coloana vertebrală protejează măduva și rădăcinile nervoase, iar în apropierea ei se află structuri vasculare importante. În cazurile complexe, predictibilitatea contează enorm: planificarea tridimensională și ghidarea intraoperatorie ne permit să lucrăm cu precizie absolută, acolo unde câțiva milimetri pot face diferența între un gest chirurgical controlat și unul cu risc crescut. Aici, tehnologia nu înlocuiește experiența, ci o amplifică”, explică medicul.

Dr. Mihai Cristescu

Neuronavigația: un „GPS” pentru instrumentele chirurgului

Neuronavigația computerizată funcționează ca un sistem de ghidaj intraoperator. Pacientul este scanat în timpul intervenției, iar imaginile sunt integrate într-un sistem digital care permite chirurgului să urmărească, pe ecran, poziția instrumentelor în raport cu anatomia coloanei. „Este ca un „GPS” pentru instrumentele chirurgului”, adaugă dr. Mihai Adrian Cristescu.

Această ghidare poate fi utilă în stabilizări vertebrale, în implantarea șuruburilor, în anumite rezecții tumorale sau în proceduri minim invazive, precum chifoplastia.

La Spitalul Monza, sistemul Mazor X Stealth Edition a fost introdus în urmă cu cinci ani și susține abordarea cazurilor complexe de coloană prin integrarea roboticii spinale cu planificarea tridimensională și neuronavigația computerizată. Tehnologia robotică și neuronavigația nu înlocuiesc experiența chirurgului, ci o susțin, mai ales în cazurile cu anatomii modificate sau complexe, unde marja de eroare este foarte mică. În cazurile complexe, acest control suplimentar poate ajuta echipa să desfășoare intervenția cu mai multă siguranță și predictibilitate.

Neuromonitorizarea intraoperatorie: control în timp real asupra funcțiilor nervoase

Dacă neuronavigația ajută chirurgul să știe cu precizie unde se află în anatomia pacientului, neuromonitorizarea intraoperatorie arată cum răspund nervii și măduva în timpul intervenției. Sunt tehnologii complementare: una susține orientarea anatomică, cealaltă oferă informații funcționale în timp real.

„Avem un sistem de urmărire a funcțiilor nervilor, mușchilor și măduvei în timp real. Înainte, evaluarea neurologică se făcea după trezirea pacientului. Acum știm din timpul operației dacă măduva tolerează ceea ce facem, iar această monitorizare ne ajută să adaptăm gestul chirurgical”, subliniază dr. Mihai Adrian Cristescu.

În timpul intervenției, pacientului îi sunt montați electrozi, iar specialistul în neurofiziologie urmărește semnalele transmise prin căile nervoase. Dacă apar modificări relevante, echipa poate ajusta strategia operatorie.

Neuromonitorizarea este importantă mai ales în intervențiile realizate în apropierea măduvei sau a rădăcinilor nervoase: tumori ale măduvei sau ale nervilor, deformări severe, stabilizări complexe ori alte proceduri în care structurile nervoase trebuie protejate. Nu elimină toate riscurile, dar oferă echipei un nivel suplimentar de control și poate contribui la reducerea riscurilor neurologice în cazurile complexe.

Tehnologia contează atunci când este integrată într-o echipă cu experiență

Rezultatele depind de modul în care tehnologia este folosită de o echipă cu experiență, într-un flux medical bine coordonat și cu o indicație corect stabilită.

Spitalul Monza este certificat de Medtronic drept Centru Regional de Training Mazor, statut care reflectă experiența acumulată în utilizarea sistemului de chirurgie spinală robotică și implică formarea altor echipe chirurgicale în cadrul unor programe structurate de educație medicală. Dr. Alexandru Thiery și dr. Mihai Adrian Cristescu fac parte dintr-un grup restrâns de traineri Mazor, contribuind la formarea echipelor chirurgicale din regiune.

Înainte de tehnologie, rămâne evaluarea corectă

Pentru pacienți, cel mai important pas este să nu amâne evaluarea atunci când apar semne neurologice: durere care coboară pe picior, amorțeli, slăbiciune musculară, tulburări de mers sau agravarea simptomelor.

Uneori, soluția poate fi non-chirurgicală. Alteori, intervenția poate preveni agravarea unei probleme. În ambele situații, diferența o face evaluarea corectă și experiența echipei care știe când tehnologia aduce un avantaj real pentru pacient.

Articol susținut de MONZA ARES