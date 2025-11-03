Spitalul Universitar și sute de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură în următoarele zile / Care sunt zonele vizate

Aproape 400 de blocuri, precum și Spitalul Universitar din București, nu vor avea apă caldă și căldură până vineri, 7 noiembrie, pentru lucrări de reparaţie a unor avarii pe conductele reţelei termice primare, anunță luni Termoenergetica.

„Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări”, precizează Termoenergetica. Vor fi afectate următoarele zone:

În Sectorul 3

Pe şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), până vineri, ora 23:00.

Pe şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan din Sectorul 3, lucrări de remediere impun sistarea furnizării agentului termic către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic) până vineri, ora 23:00.

În Sectorul 4

Pe strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti, din Sectorul 4, va fi sistată furnizarea agentului termic către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), până vineri, ora 23:00.

În Sectorul 5

Pe Strada Ana Davila din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 3 module termice, 1 punct termic și Spitalul Universitar, din data de 3 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 7 noiembrie 2025, ora 23:00.

În Sectorul 6

Pe Bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și încălzire. Clienții NU vor fi afectați. Perioada activității va fi din data de 5 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 6 noiembrie 2025, ora 22:00.