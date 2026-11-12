Sporul din televiziunea publică despre care fosta șefă TVR spune că o „călca pe nervi”

Adriana Săftoiu, fostă directoare generală a TVR, a vorbit într-un interviu la Recorder, difuzat joi, despre perioada în care a condus Televiziunea Română, ea menționând unul dintre „sporurile aberante” din instituția de stat.

În interviul acordat jurnalistului Sebastian Zachmann în emisiunea sa „Outsider Politic”, Adriana Săftoiu spune că „la TVR primești spor și dacă ieși pe poartă”.

„Există un spor care mă călca pe nervi, pur și simplu, dar nu e un secret – și pentru cei din TVR care se vor simți lezați, îmi pare rău pentru ei. Sporul acesta ar fi de filmări externe. Deci, în momentul în care ieși pe poarta fabricii, cum îmi plăcea mie să spun, în momentul în care ieși și te duci la conferința la care ați fost dumneavoastră, la Cotroceni, te plătesc cu 12 lei pe oră. Sigur că o mare parte dintre jurnaliști nu solicitau această sumă, dar partea tehnică sigur că făceau acest lucru. Și erau 12 lei pe oră și am zis: «Măi, eu nu înțeleg despre ce vorbim aici»“.

Adriana Săftoiu a condus Televiziunea Română timp de nici un an, din noiembrie 2025 până în septembrie 2026. În prezent, la șefia TVR a fost numită Sorina Matei.

„Una dintre primele mele întâlniri în Televiziune a fost cu redacția de la știri. Și Adelin Petrișor mi-a spus: «Suntem deja bătrâni, aduceți-ne oameni tineri, avem nevoie de oameni tineri!». Salariile nu sunt nici mari, nici mici. În jur de 12.000 de lei. Eu nu știu cum sunt salariile la televiziunile private, asta chiar nu știu. Dar să știți că vorbim de oameni care au peste 30 de ani de muncă, 40 de ani de muncă. Adică ăsta e un salariu cu care mulți ies la pensie. Nu știu dacă e neapărat mare, sincer”, a mai spus fosta directoare a TVR în interviul de la Recorder.