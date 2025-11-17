Sprijinul financiar pentru Ucraina „ucide” Uniunea Europeană și e „pur și simplu o nebunie”. Cel mai bun prieten al lui Putin din UE crede că Rusia va câștiga războiul

MOSCOVA, RUSIA – 5 IULIE: Președintele rus Vladimir Putin (dreapta) și premierul ungar Viktor Orban (stânga) susțin o conferință de presă comună după întâlnirea lor de la Kremlin. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și intenția noastră este să cheltuim și mai mult”, a spus premierul maghiar Viktor Orbán, într-un interviu acordat editorului publicației Politico.

Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige împotriva invaziei rusești, iar sprijinul financiar continuu al UE pentru această țară este „pur și simplu o nebunie”, a declarat premierul ungar Viktor Orbán.

Într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, CEO al grupului media german Axel Springer, care deține publicația Politico, Orbán a declarat că sprijinul financiar acordat Ucrainei „ucide” UE „din punct de vedere economic și financiar” și este „pur și simplu o nebunie”.

Budapesta a blocat anterior prelungirea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și sprijinul financiar pentru Ucraina și a făcut lobby pentru o scutire de la sancțiunile petroliere impuse de SUA asupra Moscovei.

„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și intenția noastră este să cheltuim și mai mult. Așadar, finanțăm o țară care nu are nicio șansă să câștige războiul”, a declarat Orbán.

„Situația și momentul le sunt mai favorabile rușilor decât nouă”

Orbán a continuat, susținând că liderii UE că prelungesc intenționat conflictul din Ucraina în speranța obținerii unei poziții mai bune în negocierile pentru un acord de pace.

„Ei ar dori să continue războiul”, a spus Orbán. „Ei cred că trebuie să continuăm războiul pentru a sprijini mai mult Ucraina” – o poziție pe care premierul maghiar a calificat-o drept „greșită, total greșită”.

„Situația și momentul le sunt mai favorabile rușilor decât nouă. Nu continuați; opriți-l cât mai curând posibil”, a spus Orbán.

În ceea ce privește negocierile de pace, Orbán a declarat că se așteaptă la „un acord între ruși și americani cu privire la război și la alte probleme, comerț, comerț mondial, energie și alte aspecte”.

El a mai spus că europenii ar trebui „să deschidă un canal de comunicare independent cu Rusia”.

„Să lăsăm americanii să negocieze cu rușii, iar apoi europenii ar trebui să negocieze și ei cu rușii și să vedem dacă putem unifica poziția americanilor și a europenilor”, a spus Orbán.

Un acord de pace în Ucraina nu pare foarte probabil deocamdată, în ciuda negocierilor începute de SUA în acest sens.

Luna trecută, administrația lui Donald Trump a decis să sancționeze giganții energetici ruși Lukoil și Rosneft și să anuleze summitul planificat între președintele american și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta.

Ungaria a afirmat că a obținut o scutire pe termen nelimitat de la sancțiunile SUA privind petrolul și gazul importate din Rusia, după ce Orbán s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă la începutul acestei luni. Însă administrația SUA afirmă că scutirea este valabilă doar pentru un an.

În interviu, Orbán a declarat că scutirea convenită va fi valabilă atât timp cât el va fi în funcție. Alegerile naționale sunt prevăzute pentru aprilie anul viitor.

Orbán crede în Putin

Orbán a mai spus că Europa ar trebui să adopte față de Ucraina o abordare „bazată pe interesul european”, adăugând că „nu este interesat” de faptul că Moscova câștigă sau pierde.

Orbán a spus că este „interesat de viitorul poporului european, printre care și viitorul maghiarilor” și de „un nou sistem de securitate”.

Un acord de securitate postbelic pentru Ucraina ar trebui să includă „un acord de pace care să stabilizeze frontierele, indiferent dacă sunt recunoscute internațional sau nu” și „cu siguranță un fel de zonă demilitarizată”, a spus Orbán.

Dacă nu se produce un „miracol”, Rusia va continua să ocupe teritoriul est-ucrainean al Donețkului după război, a spus Orbán. „Aceasta este realitatea, fie că vă place sau nu”, a subliniat el.

Dar el a temperat temerile privind posibilitatea ca Rusia, încurajată de succesul său, să atace o altă țară europeană sau membră a NATO.

„Cred că este ridicol să spunem că rușii vor ataca Uniunea Europeană sau NATO, pur și simplu pentru că nu sunt suficient de puternici. Noi suntem mult mai puternici”, a afirmat el.