Sprijinul în UE pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei s-a redus. Ce state au cerut recent excepții de la măsurile care vizează Moscova

Pentru că UE nu poate impune sancțiuni fără sprijin unanim, obiecțiile ridicate de ambasadorii statelor membre ale UE la Bruxelles în ultima săptămână au blocat deocamdată un nou acord, scrie Financial Times.

Sprijinul pentru noi sancțiuni economice îndreptate împotriva Rusiei scade în UE, pe măsură ce capitalele naționale refuză să susțină măsuri care ar putea afecta marile companii, avertizează diplomații.

Mai multe țări printre care Grecia, Franța, Italia, Germania, Austria și Portugalia au solicitat recent excepții de la ultimul pachet de sancțiuni elaborat de Bruxelles sau au blocat în totalitate măsurile propuse.

„La masa negocierilor, imperativul moral funcționează din ce în ce mai puțin”, a declarat un diplomat citat de Financial Times. „Toate capitalele sunt de acord cu retorica dură și vorbesc despre solidaritate, dar apoi totul se evaporă”, a adăugat acesta.

Obiecțiile Atenei

Cea mai recentă listă de sancțiuni propuse împotriva Rusiei conține măsuri care vizează exporturile rusești și sistemul financiar al țării, alături de un mecanism menit să mențină la un nivel artificial scăzut prețul la care Rusia poate exporta țiței.

Atena a refuzat însă să aprobe întregul pachet dacă nu obține aprobarea pentru transportul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, argumentând că, în caz contrar, acest lucru ar reprezenta o lovitură pentru un important miliardar grec din domeniul transportului maritim, George Prokopiou.

Compania Dynagas a lui Prokopiou a transportat peste 30 de milioane de tone de GNL din cadrul proiectului arctic Iamal de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, potrivit Kpler, o platformă de date și analize.

Aceasta ar echivala cu o încărcătură în valoare de peste 24 de miliarde de dolari, conform estimărilor FT bazate pe datele privind prețurile furnizate de Argus Media, o agenție de evaluare a prețurilor.

„Grecia nu este, evident, singurul guvern din UE care încearcă să-și protejeze propriile interese de costurile sancțiunilor, dar este neobișnuit ca un guvern să facă lobby în numele unei singure companii care profită atât de generos de pe urma afacerilor cu Rusia”, a declarat un fost oficial american responsabil cu sancțiunile.

„O cutie goală”

Portugalia și Germania au solicitat, de asemenea, eliminarea interdicției privind achiziționarea de pește rusesc, invocând necesitatea de a-și susține industriile locale de prelucrare a peștelui.

Franța și Italia, destinații turistice importante, doresc atenuarea interdicției de eliberare a vizelor UE pentru soldații ruși care au luptat în război. Iar Austria a reiterat o cerere mai veche privind dezghețarea activelor rusești în valoare de 2 miliarde de euro, pentru a compensa Raiffeisen Bank pentru o amendă impusă de Moscova.

„Este o criză majoră pentru întreaga abordare a sancțiunilor. Dacă toată lumea solicită derogări și portițe, atunci, la finalul procesului, pachetul de sancțiuni nu este decât o cutie goală”, a declarat diplomatul.

20 de pachete de sancțiuni

Începând imediat după invazia Rusiei din 2022, UE a impus 20 de pachete de sancțiuni în încercarea de a reduce resursele destinate mașinăriei sale de război și de a-l presa să participe la negocierile de pace.

Unele măsuri existente – precum interdicțiile de import privind îngrășămintele, oțelul și diamantele rusești – și eliminarea treptată a achizițiilor de hidrocarburi rusești au necesitat săptămâni de dispute și presiuni diplomatice asupra statelor UE afectate pentru a obține aprobarea unanimă.

Însă diplomații au afirmat că amploarea refuzurilor din partea capitalelor de a accepta cele mai recente propuneri a atins niveluri fără precedent.

Amânarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni și slăbirea măsurilor acestuia survin în contextul în care Ucraina exercită o presiune militară intensă asupra Rusiei prin lovituri care vizează Moscova și rafinăriile de petrol.

Oficialii occidentali speră că un front unit al susținătorilor Kievului îl va forța pe Putin să participe la negocierile de pace.