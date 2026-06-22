Spui ce vrei, Adobe Express face restul, iar echipa din România a avut un rol cheie

Ideea integrării unui asistent AI în Adobe Express a pornit de la o observație simplă: pentru mulți utilizatori, instrumentele de design au o curbă de învățare abruptă, iar drumul de la „am o idee” până la „un rezultat finisat” presupune prea mulți pași. De aici a venit direcția de a aduce crearea și editarea conversațională în Express: utilizatorul descrie ce își dorește, iar asistentul îl ghidează și aplică modificările în mod contextual, fără să-l oblige să știe ce funcție sau ce model trebuie folosit. În același timp, controlul rămâne la utilizator: oricând se poate trece între conversație și editarea manuală, prin slidere, selectoare de culoare sau drag and drop, pentru a ajunge, prin iterații, exact la rezultatul dorit.

Contribuția echipei din România

Echipa din România a avut un rol important, în special pe zona de Layout și Typography, adică exact acele detalii care fac diferența între „o modificare a fost aplicată” și „rezultatul chiar arată bine”, precum ierarhia vizuală, alinierea, spațierea, lizibilitatea sau armonia design-ului. Practic, echipa a construit și a rafinat părți din stratul de inteligență de design care ajută asistentul să facă editări precise pe elementele reale dintr-un document, nu doar să genereze ceva nou de la zero. Acest lucru a fost vizibil, de exemplu, în demo-uri cheie bazate pe prompt-uri, precum înlocuirea textului dintr-un șablon cu variante mai bune, unde s-a muncit mult pentru ca rezultatul să rămână coerent vizual și stabil ca și comportament.

Tehnologiile din spatele sistemului

La nivel general, sistemul combină mai multe componente: modele lingvistice mari, de tip LLM, folosite pentru înțelegerea intenției și planificarea pașilor, respectiv ce își dorește utilizatorul și care sunt pașii cei mai siguri sau mai logici pentru a ajunge acolo. AI generativ pentru imagini, precum Firefly, acolo unde este cazul; și un mecanism care transformă planul în acțiuni concrete în editor, prin editări la nivel de straturi sau elemente: text, imagini, obiecte, fundal. Pe scurt, asistentul coordonează modele, instrumente și acțiuni pentru a livra un rezultat util, în timp ce utilizatorul poate rafina iterativ rezultatul.

Cum funcționează, în practică

Pentru o cerere de tipul „elimină fundalul și setează opacitatea la 50%”, fluxul este gândit ca o execuție directă în editor, nu ca o regenerare completă. Cererea în limbaj natural este interpretată, apoi descompusă în pași mici: identificarea elementului țintă, aplicarea funcției de eliminare a fundalului, setarea opacității. Acești pași sunt executați prin capabilități specializate, precum imagistică, stilizare, layout sau tipografie, iar rezultatul este tradus în editări precise pe elemente și straturi, păstrând restul design-ului intact. Astfel rezultă o experiență interactivă: utilizatorul vede, ajustează, iterează fără să fie nevoit să o ia de la capăt.

Provocări tehnice și de produs

Printre provocările recurente s-au numărat ambiguitatea intenției, atunci când utilizatorii cer lucruri vagi, precum „fă titlul să iasă în evidență”, latența, adică așteptarea unui feedback rapid, și robustețea, în sensul că planurile trebuie să fie executabile, nu doar corecte conceptual. Aceste provocări au fost abordate prin control explicit oferit prin elemente de interfață atunci când e nevoie, prin indicatori de feedback și progres în UI pentru transparență, și prin mecanisme de validare și reîncercare, pentru a crește rata de succes. La scară mare, a conta pe un serviciu fiabil a contat și el foarte mult, prin monitorizare și întărirea sistemului, fără a intra în detalii sensibile, ideea fiind că sistemul trebuie să rămână stabil chiar și pe măsură ce traficul și complexitatea cresc.

Colaborarea între echipele globale Adobe

Colaborarea globală este esențială, pentru că asistentul se află la intersecția dintre AI, produs și editor. În practică, funcționează ca o platformă bazată pe ownership pe domenii: echipe diferite contribuie cu capabilități, precum imagistică, layout, tipografie sau servicii, iar integrarea se face prin standarde comune și procese de aliniere. Momente precum MAX sau evenimentele de lansare sunt exemple bune în acest sens: pentru a livra o experiență coerentă, este nevoie de aliniere cross-echipă, între product, engineering, QA, content și echipele de go-to-market.

Impact și motivație

Impactul urmărit este să facă procesul de creație mai accesibil: utilizatorii ajung la un rezultat bun mai rapid, în mai puțini pași, chiar dacă nu sunt designeri. AI Assistant este gândit să ofere recomandări și editări contextuale, precum fonturi, imagini sau fundaluri, păstrând restul design-ului intact și lăsând loc pentru rafinare manuală, astfel încât combinația dintre AI și controlul utilizatorului rămâne în centrul experienței. Pentru ingineri, motivația vine din faptul că lucrează la un produs folosit la scară globală, unde fiecare îmbunătățire de calitate, performanță și experiență de utilizare se reflectă direct în modul în care oamenii creează conținut zi de zi.

Articol susținut de Adobe