Doar două aeroporturi din România au ridicat limita de 100 ml pentru lichide în bagajul de mână. SRI a prezentat situația și regulile

Serviciul Român de Informații a anunțat joi care sunt condițiile de transport pentru lichide în bagajul de mână pentru fiecare aeroport din România. Condiţiile privind limita lichidelor în avion diferă pe aeroporturi, „în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenția SRI.

Potrivit SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichide, aerosoli şi geluri (LAG), orice amestecuri de lichide/solide şi altele cu o consistenţă similară.

Atunci când îşi pregătesc bagajul de mână, călătorii sunt sfătuiţi să verifice care produse sunt considerate „lichide”:

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice, siropuri etc.

Aerosoli: deodorant spray, fixativ, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de duș, gel de păr, cremă, loțiune, fond de ten, mascara etc.

Altele cu o consistență similară care sunt asimilate LAG: supă, miere, iaurt, smântână, humus, maioneză, muștar, ketchup, cremă de brânză, salată de vinete/icre, shake-uri proteice, gem, compot etc.

Ce reguli sunt pe Aeroportul Otopeni

Precizările SRI vin în contextul noilor reguli UE privind lichidele ce pot fi duse în avion.

Aeroporturile din UE care dispun de echipamente capabile să scaneze conținutul recipientelor mari cu lichide vor putea renunța la regula care îi obligă pe pasageri să arunce sticlele și majoritatea recipientelor mai mari de 100 ml atunci când trec prin controlul de securitate.

În unele aeroporturi din România, între care și Aeroportul Otopeni, limita de 100 mililitri la bagajul de mână încă se aplică.

„Condiţiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcţie de echipamentele de securitate instalate”, atrage atenţia SRI, sfătuind călătorii să verifice aceste condiţii specifice pentru aeroportul de unde pleacă.

De exemplu, pe aeroportul internațional Henri Coandă, din Otopeni:

„Puteți transporta doar recipiente de maxim 100 ml.

Toate recipientele trebuie plasate într-o singură pungă transparentă, resigilabilă , cu o capacitate maximă de 1 litru, prevăzută cu sistem de închidere etanșă (de tip fermoar sau prin presare).

Asigurați-vă că punga se poate închide după introducerea recipientelor.

Nu sunt acceptate recipiente mai mari de 100 ml, chiar dacă sunt parțial umplute.

Fiecare pasager are dreptul la o singură astfel de pungă.

Recipiente ce depășesc 100 ml pot fi acceptate în bagajul de mână doar dacă se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii:

urmează să fie folosite în scop medical sau răspund unei necesități dietetice speciale;

constau în alimentația pentru bebeluși;

sunt sigilate într-o pungă STEB (Security Tamper-Evident Bag).STEB este punga pe care un pasager o primește de la comercianții din zonele de securitate ale unui aeroport sau de la bordul unei aeronave, în interiorul căreia se află dovada achiziționării acesteia (bon de casă), poziționată în mod vizibil. Punga STEB trebuie să fie sigilată pentru a corespunde criteriilor de acceptare la transport în cabina aeronavei.

Dacă lichidele pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală”, anunță SRI.

Aceea situație este și pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu”.

Doar două aeroporturi au ridicat limita

De cealaltă parte, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea maximă de până la 2 litri.

De asemenea, pe Aeroportul Internațional Sibiu pot fi permise în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri (LAG) în recipiente cu capacitatea maximă de până la 2 litri.

„Operatorii de securitate pot solicita, punctual, scoaterea recipientelor din bagaj și/sau deschiderea lor pentru a fi supuse unui control suplimentar. Dacă recipientele LAG depășesc cantitatea menționată, va trebui să le transportați în bagajul de cală”, spune SRI.