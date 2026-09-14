Stânga din Suedia, în pole-position pentru a prelua guvernarea, după un scrutin pe muchie de cuțit. Marele semn de întrebare rămas

În vreme ce blocul condus de social-democrați are un ușor avans în fața dreptei aflate la guvernare după alegerile parlamentare de duminică, liderii partidelor au fost precauți în a revendica victoria, până la aflarea rezultatelor finale. Câteva zile ar putea fi necesare.

Rezultatele alegerilor naționale de duminică din Suedia indicau, luni dimineață, un avantaj mic al opoziției de centru-stânga în fața coaliției care constituie actualul guvern de dreapta.

După numărarea voturilor provenite de la 6.273 din cele 6.626 de circumscripții electorale, blocul de stânga, condus de lidera social-democraților Magdalena Andersson, este creditată cu 176 de mandate în parlamentul cu 349 de locuri.

Blocul de dreapta al prim-ministrului Ulf Kristersson a adunat 173 de locuri.

Diferența dintre cele două blocuri este de doar 0,45 puncte procentuale. Aceasta corespunde unui număr de 28.600 de voturi în favoarea coaliției de stânga, potrivit cotidianulu suedez Dagens Nyheter.

Social-democrații – cel mai mare partid

Potrivit numărătorii, social-democrații sunt încă o dată cel mai mare partid din parlament, cu 28,1% (în scădere cu 2,2 puncte procentuale de la ultimele alegeri.

Pe locul doi a sosit Partidul Moderat al premierului Kristersson, cu 19,9%, care a reușit să-i devanseze pe Democrații Suedezi, partidul de extremă-dreapta care îi susține din parlament actualul guvern. Aceștia au scăzut cu 2,9 puncte procentuale de la ultimul scrutin, adunând 17,6%.

Social-democrații speră să formeze un guvern cu Partidul de Centru, Partidul Verde și Partidul de Stânga.

De partea cealaltă, Partidul Moderat al premierului îi mai strânge în coaliția sa pe creștin-democrați și pe liberali.

Voturile de miercuri vor stabili rezultatul final

Rezultatele finale ale alegerilor vor fi cunoscute abia spre sfârșitul acestei săptămâni. iar situația ar putea rămâne în continuare extrem de tensionată.

Atenția se concentrează asupra așa-numitelor voturi de miercuri. Miercuri, comisiile electorale municipale numără voturile care nu au ajuns la secțiile de votare la timp.

Acestea includ voturile anticipate exprimate într-o altă localitate în timpul weekendului electoral, precum și voturile prin corespondență din străinătate și voturile exprimate la ambasade și consulate. Dacă este necesar, numărătoarea poate continua joi.

La alegerile din 2022, aproximativ 251.000 de voturi au fost adăugate la această parte a numărării. Nu se știe încă câte voturi vor fi anul acesta – și, mai ales, cum vor fi distribuite, scrie Dagens Nyheter.

În vreme ce analiștii și presa sunt în general precauți, cotidianul suedez a observat că, pe baza tendinței observate la alegerile precedente, blocul de stânga rămâne în continuare favorit să câștige.

Promisiunile stângii

Este puțin probabil ca rezultatul alegerilor să schimbe cursul poziției pro-occidentale și pro-Ucraina a Suediei, iar impactul acestuia asupra politicii de imigrație și a celei economice rămâne neclar.

Lidera stângii, Andersson, le-a promis alegătorilor creșterea cheltuielilor pentru protecția socială, un sistem fiscal mai echitabil și o prioritate acordată coeziunii sociale.

Însă, în timp ce Partidul Verde și Partidul de Stânga doresc ca cei bogați să contribuie mai mult, Partidul de Centru se opune introducerii unui impozit pentru miliardari.

Un nou guvern de stânga ar putea să anuleze unele reforme privind șederea permanentă, reîntregirea familiei și migrația forței de muncă.

Dar este puțin probabil ca social-democrații să relaxeze serios regulile privind imigrația, așa cum au susținut în campanie Partidul de Stânga și Partidul Verde, Andersson afirmând că Suedia trebuie să-și mențină linia dură.

Un moment important înaintea alegerilor

Într-o promisiune preelectorală importantă pentru sena politică suedeză, premierul Ulf Kristersson a încălcat un vechi tabu și a declarat că va cooptă în guvern Partidul Democraților Suedezi, o grupare de extremă dreaptă cu rădăcini în mișcarea neonazistă, în încercarea sa de a forma o coaliție cu majoritate de dreapta.

Mulți alegători de dreapta susțin că o victorie pentru dreapta ar însemna o susținere a politicilor care au contribuit la reducerea violenței bandelor și la diminuarea drastică a imigrației, în ultimii ani.

Iar măsurile pentru limitarea migrației sunt susținute pe larg în țară, inclusiv în rândul blocului de stânga.

Dar alți suedezi și-au exprimat însă îngrijorarea, afirmând că invitația lui Kristersson adresată extremei drepte a mers prea departe.

Criticii lui Kristersson susțin, de asemenea, că politicile sale privind imigrația, cu stimulente și sancțiuni care îi presează pe migranți fie să se conformeze mai strict normelor culturale suedeze, fie să părăsească țara, subminează libertățile civile.

Kristersson face tot posibilul pentru a rămâne la guvernare

La câteva ore după încheierea votului, premierul Kristersson a declarat că încă mai speră să poată forma o majoritate cu unele dintre cele opt formațiuni politice care au obținut locuri în Riksdag, afirmând că politicile economice ale partidului său sunt mai populare decât cele ale opoziției.

„Chiar dacă rezultatele din această seară se mențin, voi analiza dacă este posibil să găsesc o configurație guvernamentală viabilă, capabilă să asigure sprijinul pentru politica fiscală pentru care au votat alegătorii suedezi”, a spus el.

Unul dintre astu-urile lui Kristersson ar fi copeziunea blocului de dreapta.

Prin comparație, coaliția de stânga a lui Andersson este divizat de divergențe pe teme precum migrația – unde ea dorește o linie mai restrictivă decât unii dintre partenerii săi -, impozitarea miliardarilor și construirea de noi reactoare nucleare.

Bugetele propuse de ea ar putea, de asemenea, să întâmpine dificultăți în a obține sprijin, având în vedere că Partidul de Stânga, fostul partid comunist al Suediei, și Partidul de Centru, care susține politicile de piață liberă, nu sunt de acord în privința multor chestiuni economice.

Democrații Suedezi și dreapta naționalistă europeană

O eventuală intrare la guvernare a Democraților Suedezi – acum mai puțin probabilă – ar fi un semn bun pentru partidele populiste din Europa, deja încurajate de victoria „Alternativei pentru Germania” (AfD) la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt de săptămâna trecută.

Extrema dreaptă așteaptă victorii în viitoarele alegeri din întreaga Europă – Franța, unde Marine Le Pen este favorită, fiind marele premiu.

În timp ce vota sâmbătă în Rinkeby, lângă Stockholm, liderul Democraților Suedezi, Jimmie Akesson, a declarat că această suburbie, care găzduiește una dintre cele mai mari comunități suedezo-somaleze din țară, „nu arată a Suedia”.

Suedia a fost mult timp una dintre cele mai primitoare țări din Europa pentru imigranți, până când Kristersson a ajuns la putere acum patru ani.

Guvernul său a desființat dreptul de ședere permanentă pentru refugiați, a înăsprit regulile privind ajutorul social și a intensificat expulzările străinilor fără drept de ședere.

Partidul Democraților Suedezi recunoaște originile neo-naziste, dar afirmă că i-a eliminat pe acești extremiști din rândurile sale și și-a cerut scuze pentru trecutul său.

Partidul a declarat că, dacă va ajunge la guvernare, va încerca să interzică femeilor să poarte văluri care le acoperă fața în public și să retragă finanțarea tuturor proiectelor legate de integrarea noilor veniți.

O situație economică optimistă

Acum două săptămâni, guvernul și-a revizuit în creștere previziunile privind creșterea PIB-ului și a afirmat că politicile sale menite să stimuleze gospodăriile și companiile vor face ca economia suedeză să depășească ritmul de creștere al rivalilor europeni în următorii patru ani.

Guvernul a declarat că creșterea PIB-ului va fi de 2,5%, în creștere față de 2,3% estimat în iunie. De asemenea, se preconizează o creștere de 2,5% în 2027.

Se preconizează că UE va înregistra o creștere de aproximativ 1,1 % în acest an.

La fel ca multe alte țări, Suedia se confruntă însă cu o criză a costului vieții. În ciuda încetinirii inflației sub 1%, a creșterii economice mai puternice și a îmbunătățirii pieței muncii, gospodăriile rămân pesimiste – în special cele cu venituri mai mici, a observat Reuters.

Campania electorală din 2026 s-a concentrat în principal pe problemele interne, potrivit unei analize a Atlantic Council, un think-tank cu sediul la Washington.

Sănătatea era principala preocupare, fiind menționată de 64% dintre alegători ca una dintre cele mai importante probleme.

Școlile și îngrijirea persoanelor vârstnice ocupau, de asemenea, locuri fruntașe, subliniind importanța centrală a sistemului de asistență socială.

Ordinea publică, una dintre prioritățile alegerilor din 2022, care au adus dreapta la putere, a rămas relevantă, dar a pierdut din importanță de atunci, în timp ce politica energetică, care a dominat o mare parte a campaniei anterioare, a coborât pe locul nouă.

Cu toate acestea, criminalitatea și migrația au rămas elemente centrale în campania partidelor de dreapta aflate la guvernare.