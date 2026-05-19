Starbucks a provocat un val de furie din cauza unei campanii publicitare „nepotrivite” în Coreea de Sud

Șeful Starbucks Korea a fost concediat după ce o campanie de marketing a stârnit indignare publică, evocând amintiri dureroase legate de reprimarea militară brutală a protestatarilor pro-democrație din 1980, relatează Reuters.

Shinsegae Group, conglomeratul de retail care deține licența și administrează lanțul american de cafenele Starbucks în Coreea de Sud, a anunțat că l-a concediat pe Sohn Jeong-hyun, directorul Starbucks Korea, pentru desfășurarea unei „campanii de marketing nepotrivite”.

Concedierea lui Sohn a venit la câteva ore după ce Starbucks a lansat luni campania „Tank Day”, prin care promova ceea ce compania numea gama sa de pahare termoizolante „Tank”, pentru a ilustra cât sunt de solide. Campania a folosit de asemenea sloganul „pune-l pe masă cu un sunet de «Tak!»”.

Starbucks Korea has apologised and cancelled a promotional event after launching "Tank Day" tumbler sales on 18 May, literally the day of the 46th anniversary of the Gwangju Democratisation Movement – and massacre – with slogans evoking the 1980 bloody military crackdown. pic.twitter.com/X8whpJTvcO — Raphael Rashid (@koryodynasty) May 18, 2026

Luni a fost și Ziua Mișcării pentru Democratizare, care comemorează Revolta de la Gwangju din mai 1980, condusă de studenți, iar campania Starbucks a atras critici puternice în Coreea de Sud. Mulți au considerat că motivul „tancului” făcea trimitere la vehiculele desfășurate de guvernul militar în mai 1980 pentru a înăbuși protestele pro-democrație.

De ce i-a înfuriat campania Starbucks pe sud-coreeni

Se estimează că sute de oameni au murit sau au dispărut după ce regimul militar al lui Chun Doo-hwan a desfășurat trupe și tancuri pentru a reprima protestele. Multe detalii rămân neconfirmate până în ziua de azi, inclusiv cine a dat ordinul de a se deschide focul asupra protestatarilor. Chun s-a retras în cele din urmă în 1988, pe fondul apelurilor tot mai puternice pentru democratizare.

Criticii au pus sub semnul întrebării și folosirea expresiei „tak”, considerând că aceasta amintește de explicațiile oferite de poliția sud-coreeană în 1987 privind moartea unui student protestatar despre care s-a descoperit ulterior că fusese torturat.

La acel moment, poliția a afirmat că studentul a murit după ce anchetatorii au lovit un birou, producând un sunet „tak”, potrivit relatărilor din presa locală.

Reuters notează că nu a reușit să ia legătura cu Sohn pentru comentarii, iar Starbucks Korea a refuzat să îl pună la dispoziție pentru declarații, precizând că acesta părăsise deja compania. Între timp, compania a retras campania.

Președintele sud-coreean a cerut scuze din partea companiei

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat într-un mesaj pe care l-a publicat luni pe rețeaua „X” că este „furios” din cauza campaniei Starbucks și a cerut companiei să își ceară scuze familiilor persoanelor ucise în timpul revoltei.

Campania „a pătat imaginea protestelor însângerate ale cetățenilor din Gwangju și a victimelor protestelor”, a spus Lee, calificând inițiativa Starbucks drept acțiunea unui „negustor degenerat”.

Starbucks Korea a publicat pe site-ul său un comunicat prin care își cere scuze pentru promovare, iar Chung Yong-jin, președintele Shinsegae Group, a transmis la rândul său scuze publice.

„Îmi plec capul profund în semn de scuze în calitate de reprezentant al grupului”, a spus Chung. Campania de marketing „a rănit profund publicul, familiile îndoliate și victimele demonstrației din 18 mai”, a adăugat el.

Starbucks anunță o anchetă după scandal

Starbucks Global a emis la rândul său un comunicat marți, afirmând că regretă cele întâmplate și că a fost deschisă o anchetă.

„Ne cerem sincer scuze oamenilor din Gwangju, celor afectați de această tragedie, precum și clienților și comunităților noastre”, a declarat prin email pentru Reuters un purtător de cuvânt al Starbucks Global.

„Au fost luate măsuri pentru asumarea responsabilității la nivel de conducere și este în desfășurare o investigație amănunțită”, a spus purtătorul de cuvânt.

„Implementăm controale interne mai stricte, standarde de verificare și programe de instruire la nivelul întregii companii pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai repeta”, a adăugat acesta.