Sari direct la conținut
Articol susținut de Starbyte

Starbyte raportează creșteri de peste 60% pentru soluțiile de Digital Identity și Risk, pe fondul maturizării pieței de tehnologie din România

  • Smile Media
Starbyte raportează creșteri de peste 60% pentru soluțiile de Digital Identity și Risk, pe fondul maturizării pieței de tehnologie din România
sursa foto: Starbyte

Starbyte, companie românească de IT, cu focus pe banking și fintech, anunță o creștere de peste 60% pentru două dintre soluțiile sale strategice: soluția de Digital Identity și soluția de Risk & Compliance.

Rezultatele obținute în 2025 reflectă o cerere tot mai mare pentru tehnologii care susțin securitatea, conformitatea și eficiența operațională, într-un context în care piața din România accelerează procesele de digitalizare și adoptă standarde tehnologice mature.

Citeste continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de Starbyte

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro