Starbyte raportează creșteri de peste 60% pentru soluțiile de Digital Identity și Risk, pe fondul maturizării pieței de tehnologie din România

Starbyte, companie românească de IT, cu focus pe banking și fintech, anunță o creștere de peste 60% pentru două dintre soluțiile sale strategice: soluția de Digital Identity și soluția de Risk & Compliance.

Rezultatele obținute în 2025 reflectă o cerere tot mai mare pentru tehnologii care susțin securitatea, conformitatea și eficiența operațională, într-un context în care piața din România accelerează procesele de digitalizare și adoptă standarde tehnologice mature.

Articol susținut de Starbyte