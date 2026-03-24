Stare de alertă în Moscova de teama ucrainenilor. Anunțul făcut de FSB

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), poliția și Garda Națională din Moscova au fost puse în stare de alertă sporită ca urmare a informațiilor conform cărora există amenințarea unui atac de sabotaj din partea Ucrainei, a transmis marți agenția de știri de stat rusă RIA, preluată de Reuters.

FSB, principalul succesor al KGB, a spus că primit informații conform cărora Ucraina plănuiește acte de sabotaj și atacuri asupra „funcționarilor guvernamentali, personalului militar al Ministerului Apărării din Rusia și ofițerilor de aplicare a legii”.

Serviciul de Securitate rus a afirmat, potrivit TASS, că a dejucat deja o încercare a serviciilor secrete ucrainene de a achiziționa drone de o companie din Moscova, pentru a desfășura un atac „terorist” în capitală.

Potrivit FSB, ucrainenii au încercat să facă rost de drone de tipul celor utilizate de armata rusă, „controlate prin fibră optică, capabile să transporte o încărcătură cu o masă de până la 20 kg”, pentru a le folosi împotriva unor obiective din Moscova.

Pe parcursul războiului de patru ani dintre Rusia și Ucraina, ambele părți au lansat atacuri departe în spatele liniilor frontului, folosind drone și unități de sabotaj pentru a comite asasinate și a ataca infrastructura esențială.

Generalul-locotenent Vladimir Alekseev, șef adjunct al serviciului de informații militare GRU al Rusiei, a fost împușcat de trei ori în februarie cu un pistol Makarov cu amortizor într-un bloc din nordul Moscovei. El a supraviețuit atacului.