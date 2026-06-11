Stare de alertă la Pentagon, clădirea a fost evacuată de urgență. Incident cu substanțe periculoase

Un incident cu substanțe periculoase a determinat joi instituirea stării de alertă în clădirea Pentagonului – sediul Departamentului american al Apărării din Washington, în timp ce pompierii investigau problema calității aerului, au declarat oficiali din domeniul apărării și ai pompierilor, informează Reuters.

„Pentagonul dispune de sisteme sofisticate care să asigure siguranța clădirii și a ocupanților acesteia. Aceste sisteme au detectat o problemă legată de calitatea aerului, care necesită măsuri de precauție până când vom stabili gravitatea acesteia”, a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un e-mail.

„Departamentul pune în aplicare protocoale standard de protecție, inclusiv un ordin de adăpostire la fața locului pentru zona afectată. Echipele de intervenție sunt la fața locului și gata să ofere sprijin ocupanților clădirii.”

Clădirea a fost închisă, iar personalul a fost evacuat de la mai multe etaje, a relatat CNN, citând surse a căror identitate nu a dezvăluit-o. Etajele doi până la cinci din coridoarele patru până la șapte au fost închise, a precizat postul american de televiziune, citând două surse.

O altă sursă a afirmat că a văzut echipele de intervenție purtând măști de gaz complete și costume de protecție chimică, conform CNN.

Un mesaj trimis de echipa de securitate a Pentagonului a anunțat că sunt necesare teste suplimentare pentru a stabili sursa problemei, a mai relatat postul american de știri.

Clădirea Pentagonului, cu cinci laturi, lovită în timpul atacurilor Al-Qaeda din 11 septembrie 2001, este una dintre cele mai mari clădiri de birouri din lume.