Starea de alertă la Salina Praid a fost prelungită cu încă 30 de zile. Lucrările de menținere în siguranță continuă

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) Praid a decis prelungirea stării de alertă pe teritoriul comunei pentru încă 30 de zile, ca urmare a situaţiei generate de inundarea Salinei Praid cu apele pârâului Corund, informează Agerpres.

Conform unei informări a Instituţiei Prefectului Harghita, starea de alertă a fost prelungită începând de miercuri, 10 decembrie, până pe 8 ianuarie 2026, inclusiv.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a dispus, în continuare, mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor necesare pentru executarea lucrărilor necesare menţinerii în siguranţă a perimetrului minier, interzicerea accesului populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare, precum şi acordarea de asistenţă persoanelor şi gospodăriilor situate în aval de perimetrul afectat, dacă situaţia o va impune.

Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM – Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita monitorizează permanent evoluţia fenomenului în perimetrul minier, precum şi parametrii apei din pârâul Corund şi cursurile de apă din aval, se mai arată în informarea citată.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Praid a instituit pentru prima dată starea de alertă în comună pe 8 mai, atunci când, din cauza ploilor abundente, au apărut infiltraţii în subteran.

Ulterior, după ce salina a fost inundată de apele pârâului Corund la sfârşitul lunii mai, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună.

„Salina nu mai poate fi salvată”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat, pe 19 iulie, la Prima TV, că salina Praid nu mai poate fi salvată.

„Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut că exact în ziua în care am mers noi acolo s-a prăbuşit o parte din tavan.

Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită. Acolo au fost foarte multe instituţii care au aşteptat să se întâmple dezastrul. Realitatea este că am văzut inclusiv declaraţiile cu castorii. Cumva s-a pasat vina până când s-a ajuns la castori şi castorii n-au mai putut să zică că ”Nu e vina noastră”. Dar, pe scurt, acolo ar fi trebuit să intervină de foarte mult timp”, a declarat Diana Buzoianu, conform News.ro.

Ea a spus că încă din februarie 2023 mina fusese inundată major, iar din planul de management de risc propus șase luni mai târziu de către Apele Române „reieşea că acolo este un risc moderat de inundaţie”.

„Deci, asta pot să zic doar pe Apele Române. Nu mai intrăm pe ce s-a întâmplat cu Salrom (companie din subordinea Ministerului Economiei care administrează Salina Praid – n.r.), cu ce s-a întâmplat cu Conversmin (companie de stat care administrează conservarea minelor – n.r.), cu ANRM-ul ( Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Minier – n.r.). Deci toate autorităţile acestea, de fapt, au aşteptat să se întâmple dezastrul. Noi, astăzi, suntem în punctul în care încercăm să aducem apă cât mai rapid, pe termen scurt, imediat, la Târnăveni. Apă potabilă”, a spus Diana Buzoianu.