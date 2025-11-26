Startup Nation 2025: S-a modificat procedura, pentru prelungirea sesiunii de înscriere a firmelor la granturile IMM de 50.000 EUR. Număr mic de persoane juridice înscrise la finanțare

Ministerul Economiei a modificat procedura de implementare a programului Startup Nation 2025, în vederea prelungirii sesiunii de înscriere a firmelor la granturile IMM de până la 250.000 de lei (aproape 50.000 EUR) fiecare, în condițiile în care numărul persoanelor juridice care au aplicat la finanțare este unul modest, cu o săptămână înainte de expirarea termenului inițial.