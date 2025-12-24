StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din biroul unei corporații, la propriul brand românesc de slow fashion. Cum și-a croit drumul o buzoiancă

Adelina Toma (foto) a început călătoria antreprenorială în urmă cu aproape șase ani, când, după două joburi în multinaționale, a decis să construiască un atelier de modă pe cont propriu. Așa a apărut „Itse”, un brand de slow fashion cu producție integral in-house, care funcționează după un model diferit pe piața locală și propune o abordare sustenabilă în industria modei.

Adelina este din Buzău și s-a mutat la București la 18 ani, pentru a studia la Facultatea de Limbi Străine. A urmat un schimb cultural în Turcia, cu AIESEC, apoi un master în Franța, unde a locuit și a lucrat aproape patru ani. Experiența din Franța, unde a lucrat ca stilist, a pus-o în contact direct cu industria modei și cu un alt tip de raportare la produs: accent pe calitate, pe materiale și pe munca din spatele fiecărei piese.

