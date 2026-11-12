StartupCafe.ro: Business CheckIn. După joburi în bănci și două afaceri care n-au mers cum spera, Adrian a găsit „rețeta” potrivită pentru el

Adrian Jilcu (foto) și-a început cariera în domeniul financiar, apoi a încercat să-și construiască propriul drum în antreprenoriat. Primele două businessuri, unul în marketing și publicitate, celălalt în imobiliare, nu au avut rezultatul dorit, dar experiențele acumulate l-au ajutat să-și găsească o nouă direcție. În 2023 a deschis Avalon Dental Clinic alături de un medic stomatolog. Astăzi, dezvoltă afacerea și pregătește deschiderea unei a doua locații în București, cu planuri de extindere în alte orașe din țară.

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Articol susținut de BT Stup