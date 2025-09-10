StartupCafe.ro: Business CheckIn. Julieta pregătește noile vedete ale teatrului și filmului prin afacerea sa

În urmă cu 13 ani, Julieta Georoiu (foto) a transformat pasiunea pentru actorie într-o afacere, înființând la București școala de actorie Victory of Art. De la primul curs, școala a devenit un spațiu în care tinerii actori își pot dezvolta talentul, iar unii dintre elevii săi, precum Cosmin Natanticu, Ioana Niculae, Eduard Chimac sau Șerban Melnic, au ajuns să se facă remarcați atât pe scenă, cât și pe ecrane. Victory of Art organizează cursuri și proiecte dedicate copiilor și adolescenților, finanțate atât din resurse proprii, cât și de stat.

Pentru extinderea și modernizarea spațiului în care se desfășoară cursurile și spectacolele, Julieta Georoiu a apelat la o finanțare BT Mic. Cu ajutorul acesteia, a putut să renoveze spațiul, să amenajeze decorurile pentru spectacole și să asigure resursele necesare pentru dezvoltarea programelor educaționale.

