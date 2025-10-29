StartupCafe.ro: Business CheckIn. Sorin a găsit în pandemie cheia către propria afacere în imobiliare 

Când piața imobiliară părea blocată de incertitudinea pandemiei, Sorin Hagiescu (foto), un antreprenor stabilit în București, a luat o decizie curajoasă și a început, în 2020, propria sa afacere în domeniul real estate. După ani petrecuți în banking și evaluări imobiliare, a fondat exclusiveproperties.ro, un business de consultanță și intermediere imobiliară cu un model de lucru atipic pentru industrie: 90% dintre proprietăți provin din recomandări directe, spune Hagiescu.

În doar câțiva ani, firma a trecut de la apartamente rezidențiale la terenuri logistice, spații industriale și proprietăți comerciale de valoare, intermediind tranzacții în orașe precum Oradea, Timișoara, Galați sau Târgu Mureș.

Pentru a-și structura mai eficient activitatea și a-și consolida baza de cunoștințe antreprenoriale, Sorin Hagiescu a apelat la serviciile BT Stup, hubul de resurse și educație pentru antreprenori dezvoltat de Banca Transilvania.

