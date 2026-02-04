StartupCafe.ro: Business CheckIn. „Sunt un exemplu că orice se poate învăța”. Academia românească de limbi străine care pregătește medicii și alți specialiști să profeseze în străinătate

Business CheckIn. „Sunt un exemplu că orice se poate învăța”. Academia românească de limbi străine care pregătește medicii și alți specialiști să profeseze în străinătate | Sursa foto - Alex Varninschi & Radu Rusu | creaZYX

Andreea Berkhout a început să predea limba engleză în 1999, fără să știe că, peste ani, va pune bazele unei academii care deschide uși pe mai multe continente. Din sala de clasă și din experiența jurnalismului, a ajuns să creeze Andreea Berkhout Academy, o școală internațională de excelență în studiul limbilor străine. Astăzi, academia pregătește personal medical pentru examenele necesare practicării profesiei în afara țării, tineri care își doresc să studieze în străinătate și profesioniști din diverse industrii, oferind programe specializate și certificări internaționale recunoscute la nivel global.

Odată cu creșterea academiei, Andreea Berkhout a înțeles că pasiunea pentru predare nu putea fi singura resursă în administrarea unei școli aflate în dezvoltare. Astfel, a participat la unul dintre programele care se desfășoară la BT Stup, unde a descoperit perspective noi asupra antreprenoriatului.

Articol susținut de BT Stup