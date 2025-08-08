StartupCafe.ro: Cum se pregătește Goodwill Consulting pentru una dintre cele mai intense perioade din istoria sa recentă – și ce caută la viitorii colegi

Într-un moment în care fondurile europene devin motorul investițiilor private și publice din România, companiile de consultanță joacă un rol esențial în canalizarea acestor resurse. Iar când vorbim despre volum, amploare și rezultate concrete, Goodwill Consulting este una dintre firmele care conduc piața – cu o creștere de 109% a cifrei de afaceri în ultimii patru ani.

În spatele cifrelor impresionante – peste 1.000 de proiecte gestionate simultan – stau oameni care nu doar că scriu proiecte, ci construiesc cariere. Răzvan Gălățan este unul dintre ei: a început ca junior, iar astăzi este director operațional. Iar în această vară, Goodwill pornește într-o nouă campanie de recrutare, în căutarea unor consultanți care nu vor doar un job, ci o etapă următoare în carieră.

Citește continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de Goodwill Consulting