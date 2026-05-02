State europene avertizate de SUA cu privire la întârzieri lungi în livrările de arme. Posibile consecințe pentru Ucraina

Aliați europeni ai Statelor Unite au fost înștiințați de Washington să se pregătească pentru întârzieri în livrările de armament american, fiind vorba inclusiv despre rachete folosite de Ucraina împotriva Rusiei, a relatat Financial Times, sâmbătă, pe surse, potrivit Kyiv Independent.

Surse multiple au declarat pentru FT că Statele Unite au informat Regatul Unit, Polonia, Lituania și Estonia că vor avea loc întârzieri îndelungate. Două dintre surse au menționat posibile întârzieri și în ceea ce privește Asia.

În baza inițiativei PURL, acronimul în limba engleză al mecanismului „Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”, statele europene cumpără armament american pentru Ucraina.

Principalele îngrijorări ale Ucrainei

Kyiv Independent a scris că principalele îngrijorări ale Ucrainei se referă la munițiile pentru sisteme ca HIMARS, folosit pentru lovirea pozițiilor inamice din spatele liniei frontului, și NASAMS, utilizat pentru neutralizarea dronelor și rachetelor.

Ucraina suferea deja la capitolul apărare antiaeriană și, deși industria națională găsește soluții alternative la sistemele occidentale, armele de fabricație americană rămân cruciale pentru supraviețuirea țării, mai notează publicația.

Săptămâna trecută, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declara că livrările de armament american către Ucraina nu s-au oprit în pofida războiului pe care îl poartă SUA împotriva Iranului. Totuși, un oficial ucrainean a declarat pentru FT, cu condiția anonimatului, că ostilitățile din Orientul Mijlociu au cauzat într-adevăr unele întârzieri în transporturile către Ucraina.

Președintele american Donald Trump a respins complet îngrijorările legate de eventuale penurii, spunând că Statele Unite au stocuri de armament „în toată lumea”.

„Putem lua dacă avem nevoie”, a spus Trump, vineri.

Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un think-tank din Washington, raporta în 21 aprilie că Statele Unite și-au consumat mai mult de jumătate din stocurile de rachete cheie pentru apărarea antiaeriană în mai puțin de două luni.

Pentru Ucraina, cele mai importante sunt sisteme de apărare antiaeriană ca Patriot, pe care le are, și bateriile THAAD, pe care și le dorește.