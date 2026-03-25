Statele din Golf, sub asediu: Val de atacuri iraniene cu rachete și drone, în timp ce Trump anunță discuții „productive” cu Teheranul

Fum gros deasupra Aeroportului Internațional din Kuweit, miercuri dimineață, după ce o dronă iraniană a lovit un rezervor de combustibil. Credit line: AP / AP / Profimedia

Iranul a lansat în timpul nopții un val masiv de drone și rachete asupra Kuweitului și Bahrainului, provocând incendii pe aeroporturi și victime, potrivit The Guardian.

Deși președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că sunt în curs negocieri productive cu Teheranul pentru a pune capăt războiului, bombardamentul neîncetat al Iranului asupra statelor din Golf nu dă semne de oprire.

Kuweitul și Bahrainul au fost lovite de atacuri masive marți seara și miercuri dimineața, pe măsură ce răbdarea statelor din Golf — care au respins atacuri constante timp de aproape o lună — a început să se epuizeze.

Un incendiu a izbucnit la Aeroportul Internațional din Kuweit după ce o dronă a lovit un rezervor de combustibil, blocând din nou traficul aerian. Pompierii au fost chemați la fața locului, însă rapoartele inițiale indică faptul că pagubele au fost „limitate”.

Miercuri, sirenele aeriene au răsunat deasupra Bahrainului, în timp ce mai multe rachete și drone iraniene se îndreptau spre țară. Marți, un cetățean marocan care lucra sub contract pentru Emiratele Arabe Unite (EAU) a fost ucis într-un atac cu drone în Bahrain, iar cinci membri ai Ministerului Apărării din EAU au fost, de asemenea, răniți.

Arabia Saudită a declarat că a interceptat, de asemenea, cel puțin patru drone în timpul nopții.

Statele din Golf au depus eforturi considerabile pentru a-l împiedica pe Trump să declare război Iranului, iar frustrarea este în creștere, atât în SUA, cât și în regiune, pe măsură ce conflictul se prelungește, notează publicația britanică.