Temeri privind o penurie de combustibil. Solicitări de la Bruxelles pentru țările UE

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, le-a trimis miniștrilor de resort din țările membre ale UE o scrisoare în care le solicită să ia în calcul să mișcoreze consumul de petrol și gaze, mai ales în sectorul transporturilor, ca să se pregătească pentru „o potențială pertubare prelungită” din cauza războiului din Orientul Mijlociu, a scris Politico.

În scrisoare, Jorgensen le spune guvernelor naționale că ar trebui să ia în considerare „măsuri de reducere voluntară a cererii… cu o atenție deosebită acordată sectorului transporturilor”.

Potrivit Politico, în aceste condiții, guvernele le-ar putea cere cetățenilor, de exemplu, să folosească mai puțin mașina sau transportul cu avionul pentru a economisi combustibil în scopuri mai esențiale, cum se întâmplă deja în unele țări asiatice.

Miniștrii energiei din statele UE se reunesc marți într-o ședință de urgență pentru a discuta despre cum să abordeze criza din sector.

„Ar trebui să se abțină de la a lua măsuri care ar putea crește consumul de combustibil”

Comisarul european de resort avertizează în scrisoare că sectorul european al transporturilor se confruntă cu costuri în creștere și cu un deficit de aprovizionare din cauza dependenței care există în industrie față de Golful Persic, pe care UE se baza pentru peste 40% din importurile sale de diesel și combustibil pentru avioane.

Deficitul este agravat de „disponibilitatea limitată de furnizori alternativi și de capacitate de rafinare pentru anumite produse în cadrul UE”.

„Statele membre ar trebui să se abțină de la a lua măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, care ar putea limita fluxul liber de produse petroliere sau ar putea descuraja producția rafinăriilor din UE”, a declarat Jorgensen.

Oficialul a precizat că țările ar trebui să ia în considerare impactul transfrontalier al măsurilor naționale pentru a păstra „coerența la nivelul UE”. Totodată, el a încurajat statele să sporească monitorizarea și schimbul de informații, „să amâne întreținerea neesențială a rafinăriilor” și să ia în calcul să folosească mai mult biocombustibil.

Țările europene încă nu au apelat la măsuri de reducere a cererii, cum s-a întâmplat în crizele petroliere din anii `70, când diverse guverne au impus raționalizarea benzinei.

Agenția Internațională pentru Energie a publicat deja o listă de propuneri pentru reducerea cererii, cum ar fi încurajarea lucratului de la domiciliu și scăderea limitelor de viteză pe autostrăzi.

În România, Guvernul a adoptat săptămâna trecută o ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere prin care a plafonat adaosul comercial la carburanți. Astăzi, premierul Ilie Bolojan a spus că este în pregătire o scădere a accizei la motorină.

Măsuri luate în calcul de Comisia Europeană

Roxana Mînzatu, vicepreședintă a Comisiei Europene, a declarat luni la Digi24 că Europa ia în considerare mai multe măsuri pentru a aborda ceea ce a descris drept „o criză a prețului” la combustibil.

„Noi avem un precedent și este vorba de anul 2022, când Europa s-a confruntat cu o criză similară legată de carburanți, dar în momentul de față, nu, Comisia Europeană nu a emis o recomandare specifică la situația în care ne aflăm. Europa nu se confruntă cu o penurie, în sensul aprovizionării, accesului la combustibil. Avem o criză a prețului”, a declarat Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Ea a spus că între Comisie și statele membre există „o coordonare strânsă” pe această temă.

„Ne uităm la ce măsuri am luat și în 2022, niște măsuri de flexibilizare, spre exemplu, a ajutoarelor de stat, care să permită, până la urmă, statelor membre să intervină pentru a-și proteja companiile, pentru a proteja cetățenii, gospodăriile, deci către asta ne uităm, dar încă nu s-a luat nicio decizie în acest sens”, a mai declarat Roxana Mînzatu.

