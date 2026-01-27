Statele Unite așteaptă un semnal de la Teheran: „Ei știu care sunt termenii” / Ce sfaturi a primit Trump de la cei din jurul său în privința unei acțiuni contra Iranului

Statele Unite sunt „deschise pentru negocieri” dacă Iranul dorește să contacteze Washingtonul, a declarat un oficial american citat de Reuters, în contextul în care Statele Unite încearcă să exercite preseze Teheranul în legătură cu sângeroasa reprimare a protestelor din țară, iar „armada” trimisă de Donald Trump a ajuns în Golf.

„Cred că ei cunosc condițiile”, a declarat oficialul când a fost întrebat despre condițiile negocierilor cu Iranul.

„Ei sunt conștienți de aceste condiții”, a adăugat el, în contextul în care iranienii au spus că sunt dispuși să discute, dar nu au dat niciun semn că ar fi de acord cu condiții precum renunțarea la tot uraniul îmbogățit, limitarea arsenalului de rachete cu rază lună sau schimbarea politicii de a sprijini diferse grupări din Orientul MIjlociu.

Cercul lui Trump, împărțit în două tabere în ce privește Iranul

Surse bine informate spun că Trump nu a luat încă o decizie finală în privința Iranului și probabil că va mai purta consultări în această săptămână și i se vor prezenta opțiuni militare suplimentare, scrie Axios, care a avut a obținut și un interviu de la președintele american.

În interviu, Trump a refuzat însă să dezvăluie opțiunile prezentate de echipa sa de securitate națională sau pe care dintre ele o preferă.

Ea spus însă că diplomația rămâne o opțiune: „Ei vor să încheie un acord. Știu asta. Au sunat de numeroase ori. Vor să discute.”

Unii membri mai intervenționiști din cercul lui Trump l-au îndemnat să respecte propriile sale linii roșii, în condițiile în care a promis să-i ajute pe protestatari și să pedepsească regimul de la Teheran.

Alții au întrebat ce s-ar obține totuși prin bombardarea Iranului și sunt s-au arătat mai interesați de ideea de a folosi slăbiciunea actuală a regimului pentru a forța încheierea unui acord, potrivit Axios.

„Armada” americană a ajuns în Orientul Mijlociu

Semnalul transmis de Washington vine după ce luni Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a anunțat portavionul Abraham Lincoln și mai multe nave de luptă au ajuns în Orientul Mijlociu „pentru a promova securitatea și stabilitatea regională”, notează și AFP.

„Avem o mare armadă lângă Iran. Mai mare decât în Venezuela”, a declarat președintele american Donald Trump site-ului Axios, făcând aluzie la capturarea șefului de stat venezuelean Nicolas Maduro la începutul lunii ianuarie.

Trump a anunțat săptămâna trecută trimiterea acestei „armade” în Golf, cu care menține presiunea asupra Teheranului, pe care l-a amenințat de mai multe ori cu un atac.

În trecut, armata americană a trimis forțe în Orientul Mijlociu în momente de tensiuni crescute, mișcări care erau adesea defensive.

Iranul amenință și el: „Ținte ușor accesibile”

Teheranul a reacționat la rândul său cu avertismente împotriva unui atac american.

Iranul „nu va permite ca o amenințare la adresa securității naționale (…), chiar și în stadiu incipient, să ajungă la stadiul de acțiune”, a subliniat luni un înalt responsabil militar iranian, citat de televiziunea de stat.

„Sosirea unei astfel de nave de război nu va afecta hotărârea Iranului”, a reacționat și purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaïl Baghaï.

Mai degrabă decât să acționeze ca „un mijloc de descurajare”, „concentrarea și acumularea de forțe” străine „le-ar spori vulnerabilitatea și le-ar transforma în ținte ușor accesibile”, a avertizat el.

În timp ce țara este deconectată de internet de mai bine de 18 zile, numărătoarea morților continuă. O organizație pentru apărarea drepturilor omului a raportat un nou bilanț de aproape 6.000 de morți și a declarat că investighează alte mii de posibile decese.